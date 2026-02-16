Un Posto al Sole, anticipazioni 17 febbraio: Cristina fuori pericolo, Eduardo chiude i conti con Angelo

Roberto e Marina possono tirare un sospiro di sollievo, dato che Cristina se l'è cavata con poco; nel frattempo Eduardo prova di nuovo a mettersi sulla retta via, prendendo ancora le distanze da Stella e decidendo di smettere con i furti. È quello che accadrà nell' episodio di martedì 17 febbraio di Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Proprio quando sembrava che tutto stesse finalmente andando per il meglio grazie allo yacht commissionato da Eleanor Price, Roberto e Marina ricevono una notizia che spegne subito il loro entusiasmo. Nel frattempo, Raffaele scopre che Eleanor ha deciso di tornare in America.

Sasà e Mariella, invece, si dedicano a una missione del tutto diversa: trovare un compagno a Bice. Mentre Guido finge indifferenza, i due si mettono alla ricerca del candidato perfetto su un'app di incontri, convinti di riuscire nell'impresa.

Anticipazioni 17 febbraio: Cristina fuori pericolo, Eduardo chiude i conti con Angelo

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Dopo aver scoperto che la figlia Cristina ha riportato soltanto una frattura alla gamba nell'incidente, Ferri si prepara a darle una brutta notizia. Intanto Eduardo Sabbiese, deciso ancora una volta a rimettersi in carreggiata e a pensare alla famiglia, sistema i conti con Angelo piazzando la refurtiva presso un ricettatore, ma gli propone di continuare a collaborare con lui come elettricista: in questo modo la bugia che ha portato avanti con Clara e Rosa, cioè che stava lavorando proprio come elettricista, sarebbe la prima cosa vera che Sabbiese ha detto alla famiglia negli ultimi tempi.

Nel frattempo, Micaela viene rimproverata duramente da Michele e finisce per sfogarsi con Samuel, impegnato nei preparativi della serata di Martedì Grasso al Vulcano. Per Gianluca, infine, è in arrivo una visita inattesa quanto gradita.