Un Posto al Sole, anticipazioni 17 dicembre: Okoro difende Gennaro Gagliotti

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap che tiene compagnia ai telespettatori italiani da quasi trent'anni.

C'è tensione nell'aria per Gennaro Gagliotti, che ora si trova in una situazione molto critica: il potere dell'imprenditore sta vacillando, sotto il timore di quello che Okoro potrebbe raccontare alla polizia. Nell' episodio di mercoledì 17 dicembre il destino di Gagliotti sarà nelle mani del caporale. Purtroppo per i nemici di Gennaro però, le cose non andranno affatto come immaginavano.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Il ritorno di Okoro ha gettato Gennaro Gagliotti in uno stato di grande agitazione. Roberto e Marina infatti, sperano che con la sua testimonianza, il caporale racconti tutto quello che sa alla polizia e, così, porre definitivamente fine al dominio di Gagliotti sui Cantieri.

Okoro potrebbe essere la persona che toglierà il potere a Gagliotti, ma sarà davvero così? Intanto Gennaro ha capito che, con l'arrivo di Filippo Sartori come nuovo amministratore delegato, gli equilibri sono cambiati e, di conseguenza, sta cercando di portare Filippo dalla sua parte.

Anticipazioni 17 dicembre: Okoro difende Gennaro Gagliotti

Un posto al sole: Rosa

Rosa e Damiano assistono alla recita di Manuel: i due, negli ultimi tempi sempre più vicini, grazie anche all'atmosfera natalizia, appaiono sempre più uniti. A proposito di ex coppie che si riavvicinano, Viola farà un'inaspettata proposta ad Eugenio.

In preda all'angoscia perché convinto di essere stato colpito da una sorta di maledizione da parte di Agata, Okoro non collabora con i magistrati che indagano sulla morte di Assane e, contrariamente alle speranze di Michele, Roberto e Marina, il caporale finisce per proteggere Gennaro Gagliotti. Okoro infatti, dichiara che Gennaro è completamente estraneo ai fatti.

Grazie ai fondi ottenuti da Cotugno infine, Bice ristabilisce un contatto con Troncone con l'intento di recuperare i soldi che Lello le ha sottratto.