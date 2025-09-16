Un Posto al Sole, anticipazioni 17 settembre: Gianluca ha un confronto con Federico

Torna domani su Rai Tre la soap per eccellenza della tv italiana: Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di mercoledì 17 settembre Damiano avrà molti ripensamenti sulla sua decisione di lasciare la polizia; Gianluca Palladini inoltre, incontrerà Federico e i due avranno un confronto molto importante che farà riemergere vecchi dolori.

Negli episodi precedenti

Damiano Un posto al sole

Damiano ha vissuto grandi incertezze: il peso del suo lavoro in Polizia e la paura di mettere in pericolo chi gli sta accanto, lo avevano portato a pensare seriamente di dimettersi. Accanto a lui c'è stata sempre Rosa, che provava a sostenerlo ma nello stesso tempo temeva che questa scelta potesse creare una distanza tra loro. Intanto, Gianluca era tornato a Palazzo Palladini: ritrovarsi a contatto con Alberto non era stato facile, il suo arrivo aveva riportato a galla vecchie ferite.

Anticipazioni 17 settembre: Gianluca ha un confronto con Federico

Un posto al sole: Eduardo

Dopo aver ascoltato le parole di Eduardo, Damiano inizia a rimettere in discussione la sua decisione di lasciare la Polizia. Quello che gli dice Edoardo infatti, lo tocca profondamente e lo spinge a riflettere non solo sulla sua vita professionale, ma anche sui legami affettivi più importanti: è così che si rende conto di quanto Rosa sia importante per lui, quanto il loro legame sia profondo. Proprio quando, parallelamente, la relazione con Viola sembra ormai a un punto morto. Intanto, a Palazzo Palladini, Gianluca vive un momento molto delicato: Alberto lo spinge ad affrontare un confronto con Federico. Questo incontro inaspettato fa riemergere in lui il dolore per l'assenza del padre durante la sua infanzia, un vuoto che torna a farsi sentire con forza.

Jimmy invece, spronato da Manuela, decide di seguire la strada che ritiene giusta. Tuttavia, questa scelta non è priva di rischi: il ragazzo capisce presto che ogni azione ha delle conseguenze e che dovrà assumersene la responsabilità.