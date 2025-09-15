Un Posto al Sole, anticipazioni 16 settembre: Damiano ha un ripensamento sull'addio alla polizia

Nuovo episodio domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Nella puntata di martedì 16 settembre, Damiano avrà un ripensamento importante riguardo la decisione di lasciare la polizia: basterà poco per farlo tornare sui suoi passi. A proposito di tornare sui propri passi, altri due personaggi della serie faranno un importante passo indietro: Micaela e Samuel, di nuovo insieme dopo una notte di passione.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Negli episodi passati

Samuel

Jimmy ha scoperto che Matteo sta complottando contro Viola. Rosa intanto ha ritrovato un po' di serenità con il ritorno di Eduardo e Clara a Napoli, mentre Damiano ha deciso di lasciare la polizia: quando lo ha annunciato ai colleghi Ignazio e Simone, i tre hanno avuto un acceso scontro.

Micaela e Samuel invece, dopo una notte insieme, hanno intenzione di tornare insieme: Samuel perciò, ha intenzione di chiudere la relazione con Gabriela.

Anticipazioni 16 settembre: Damiano ha un ripensamento sull'addio alla polizia

Nunzio

Damiano sembrava sempre più convinto di lasciare la polizia. La sua decisione però vacilla quando un vecchio amico ricompare nella sua vita e lo spinge a riconsiderare la scelta: forse non è ancora il momento di abbandonare la divisa, forse no ha valutato bene tutte le prospettive.

Intanto Jimmy resta scosso dopo aver scoperto che Matteo ha rivelato i suoi propositi di vendetta contro Viola. Il ragazzo si trova davanti a un bivio: tenere per sé questa informazione o raccontare tutto a qualcuno, rischiando di scatenare nuove tensioni.

Samuel si è riavvicinato a Micaela, e ora si confida con Nunzio. I due si confrontano su un tema delicato: non tutti i tradimenti portano soltanto dolore. I due ragazzi riflettono su come alcune scelte, per quanto sbagliate possano sembrare, possano anche aprire nuove possibilità e cambiare le persone in meglio.