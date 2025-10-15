Un Posto al Sole, anticipazioni 16 ottobre: Pino fa una sorpresa a Rosa

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 con Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 16 ottobre Pino proverà a recuperare il rapporto con Rosa, mentre Mariella, anche lei per salvare la sua vita sentimentale, avrà una richiesta per Claudia.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Guido

Guido ha provato a riconquistare la fiducia di Mariella, ma l'Altieri è troppo scioccata e impaurita per cedere; Bice inoltre, non ha fatto niente per convincerla a tornare con il Del Bue. Anzi, Bice ha peggiorato la situazione.

Marina nel frattempo, sta mettendo il massimo impegno per cacciare Gennaro Gagliotti dai Cantieri. A suo favore c'è la fragilità di Vinicio, finora supporto del fratello, ma ora in un delicato momento personale: a causa del comportamento di Gennaro e dei sensi di colpa nei confronti di Castrese infatti, il minore dei Gagliotti è particolarmente fragile, tanto da rischiare di tornare nel tunnel della dipendenza.

Anticipazioni 16 ottobre: Pino fa una sorpresa a Rosa

Rosa

La relazione tra Pino e Rosa è arrivata al capolinea, tra l'ombra di Damiano e le continue energie spese dietro alle esigenze della famiglia della ragazza. Ma Pino non ha alcuna intenzione di rinunciare a Rosa, perciò cerca di ricucire il rapporto ricorrendo a un gesto romantico: la coppia avrà così modo di parlare e chiarirsi tra mille incertezze. Intanto Damiano, anche lui con la sua relazione naufragata, non si rassegna alla fine della storia con Viola. Questo lo porta a compiere scelte azzardate e continue tensioni, anche nei confronti delle persone che lo circondano. Mariella invece, vuole tornare a fidarsi di Guido; per riuscirci però, fa una richiesta a Claudia. Le chiede infatti di interrompere l'amicizia con Guido, lasciandola spiazzata.

Per Manuela infine, si avvicina un traguardo molto importante: la ragazza sta per dare l'ultimo esame universitario.