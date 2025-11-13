Un Posto al Sole, anticipazioni 14 novembre: Micaela in crisi, l'incontro con Castrese turba Espedito

Appuntamento di fine settimana con Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Nell' episodio di venerdì 14 novembre troveremo Micaela in crisi, mentre Marina continua ad avere dubbi sul voler usare la tossicodipendenza di Vinicio per riprendere in mano il controllo totale dei Cantieri.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Dopo aver sostenuto il fratello Gennaro, combattuto dai sensi di colpa, Vinicio è ricaduto nella tossicodipendenza. Marina è venuta in possesso delle prove fotografiche, ma si sta facendo scrupoli ad utilizzarle: l'obiettivo, lo stesso ormai da tempo, è sempre lo stesso, e cioè liberarsi del dispotico ed ingombrante Gennaro Gagliotti.

Mariella e Guido invece, si stanno riavvicinando sempre di più: Guido inoltre ha anche aiutato Mariella a far incontrare Castrese e il padre: il fratello infatti, vuole riprendersi il, marchio sottratto da Gagliotti, ma ha bisogno di Espedito.

Anticipazioni 14 novembre: Micaela in crisi, Roberto convince Marina a stare dalla sua parte

Castrese

Aiutata da Guido, Mariella ha organizzato l'incontro tra Espedito e Castrese a casa sua. Purtroppo però, il tentativo di riappacificazione è andato tutt'altro che bene. L'intervento di Guido però, le sue parole, sono uno scossone per Espedito che vivrà un momento di profonda crisi.

Nel frattempo, Castrese teme di aver ormai perso l'unica possibilità che aveva di far pace col padre e portare avanti il suo progetto di riprendersi ciò che Gagliotti gli ha sottratto. Mariella invece, alla luce degli ultimi eventi, si rende sempre più conto di quanto sia preziosa per lei la presenza di Guido.

Roberto Ferri

Veniamo invece a Marina, che è titubante riguardo l'idea di sfruttare la tossicodipendenza di Vinicio per mettere fuori gioco Gennaro; Roberto cerca di convincerla a non lasciarsi ammorbidire, a restare dalla sua parte.

Micaela, intanto, ha deciso di fare sul serio con Samuel, a cui ha dichiarato i propri sentimenti. La ragazza sta attraversando un momento di crisi, tanto che si è fatta sostituire dalla gemella in radio. Micaela ora non riesce a venir fuori dalla sua crisi, sembra aver perso anche il suo solito piglio.