Un Posto al Sole, anticipazioni 16 marzo: Manuela inizia a frequentare Maurizio

La settimana di Un Posto al Sole ricomincia con Manuela sempre più vicina sia alla laurea che al matrimonio con Niko; mentre il fatidico giorno si avvicina, inizia a trascorrere del tempo con una persona molto speciale. Questo è quello che succederà nell' episodio di lunedì 16 marzo della soap più longeva della nostra tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Intanto, va avanti anche il difficile rapporto tra Roberto Ferri e Cristina, che continuano a scontrarsi.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa vedremo nella prossima puntata della soap all'ombra dl Vesuvio.

Dov'eravamo rimasti

Manuela è sempre più agitata per l'avvicinarsi del matrimonio e per i preparativi; dopo qualche tempo che osservava le gemelle, scopriamo che la persona misteriosa è Maurizio, il padre delle ragazze. Nel frattempo Marina sta cercando di aiutare Cristina, così ha coinvolto anche Filippo e Serena per starle vicino, mentre Ferri ha pensato a un modo per migliorare il rapporto con la figlia, finora molto difficile. Al Centro ascolto infine, Giulia ha provato a chiarire con Clara e Rosa dopo lo sfogo di Eduardo, che però, travolto dalla frustrazione, rischia di ricadere nei suoi vecchi errori.

Anticipazioni 16 marzo: Manuela inizia a frequentare Maurizio

L'amicizia tra Teo e Cristina si rafforza, ma allo stesso tempo aumentano anche le preoccupazioni. Un acceso confronto tra Roberto e Cristina, sotto lo sguardo impotente di Marina, spingerà l'uomo a mettersi in contatto con Greta, che intanto però, sembra stia nascondendo qualcosa.

Nel frattempo, mentre si avvicina il grande giorno della sua laurea e del matrimonio con Niko, Manuela trascorre un momento piacevole in compagnia di Maurizio.

Massaro ricontatta Mariella per cercare di spiegare il suo comportamento: lei sembra in parte colpita dalle sue parole, ma Sasà è convinto che quello di Sergio sia stato un gesto inqualificabile e impossibile da perdonare.