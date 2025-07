Un Posto al Sole, anticipazioni 16 luglio: Giulia trova una soluzione per stare vicino a Luca

Anche domani, mercoledì 16 luglio, torna la soap Un Posto al Sole con un nuovo episodio su Rai Tre; l'appuntamento è come sempre alle 20.50.

Luca si sente sempre più in colpa per la sua malattia, mentre Giulia non è assolutamente intenzionata a vederlo in una struttura. Scopriamo dunque cosa succederà nella prossima puntata.

Negli ultimi episodi

Un posto al sole: Michele

Michele non ha mai smesso di indagare su Assane, ma ora che ha anche l'appoggio di Elena e di Radio Golfo 99,il giornalista è più intenzionato che mai a smascherare Gennaro Gagliotti e le sue malefatte. Purtroppo però, proprio mentre si preparava a iniziare la registrazione della sua trasmissione, il Saviani ha ricevuto una telefonata dall'ospedale: Agata ha avuto un gravissimo incidente.

Anticipazioni 16 luglio: Giulia trova una soluzione per stare vicino a Luca

Giulia Poggi

Luca vede la sua malattia peggiorare giorno dopo giorno: sa che costringerà le persone che gli stanno intorno a doversi prendere cura di lui, e l'ex primario non vuole assolutamente essere un peso per le persone che ama. Giulia però non si lascerà convincere da nessuno, nemmeno da lui: è decisa a stargli vicino anche nella malattia, si rifiuta anche solo all'idea di non essere con lui.

A questo punto, con il consenso del compagno, Giulia escogita una soluzione: una telecamera di sorveglianza che controlli le uscite di Luca mentre lei non è in casa. Luca accetterà la proposta, ma questo non lo libererà dalle sue preoccupazioni. Specie ora che si è accorto che la sua malattia sta avanzando velocemente. Michele intanto è sconvolto dall'incidente di Agata: il giornalista è convinto che il responsabile sia Gennaro Gagliotti che, da uomo senza scrupoli qual è, stia eliminando tutte le persone che possono rovinarlo.

Se prima il giornalista voleva incastrarlo, stavolta sarà inarrestabile.