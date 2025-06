Un Posto al Sole, anticipazioni 16 giugno: Rossella incontra una donna legata al suo passato

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Mentre la crisi ai Cantieri morde sempre di più, ritroveremo Rossella in ospedale: la dottoressa avrà a che fare con una paziente misteriosa che la turberà moltissimo.

Scopriamo cosa accadrà.

Negli episodi precedenti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Negli episodi precedenti, la vicinanza tra Gennaro ed Elena aveva preoccupato Marina, a maggior ragione quando ha scoperto l'atteggiamento violento dell'uomo nei confronti della moglie. Così, pur con motivi diversi, Elena e Antonietta hanno finito per allearsi, entrambe con l'obiettivo di tenere a bada il Gagliotti.

Anteprima 16 giugno: Rossella incontra una donna legata al suo passato

Nunzio e di spalle Rossella

Nella vita di Rossella, riemergono ricordi del passato. In ospedale infatti, viene ricoverata una paziente in stato confusionale: la sua identità inizialmente è misteriosa, ma poi la donna si rivelerà essere legata a Rossella, e purtroppo non in modo piacevole.

Per la dottoressa, la presenza della donna si rivelerà destabilizzante; Rossella avrà bisogno di tutto il sostegno di Nunzio.

Intanto ai Cantieri la crisi non accenna a diminuire: pur inizialmente contrari, Roberto e Marina hanno dovuto mettere in cassa integrazione alcuni dipendenti. Con la crisi sempre più forte, Gagliotti è convinto di poter diventare socio di maggioranza e potersi liberare degli altri due; naturalmente Marina non ha alcuna intenzione di cedere, nonostante il rapporto tra Gennaro ed Elena le causi qualche preoccupazione.

Rosa

Infine, Rosa. La sua caparbietà è stata premiata: gli esami sono andati bene e grazie a Pino, la ragazza può godere di un momento di serenità. Dopo la promozione, la Picarello Rosa riceve un regalino inaspettato che la farà sentire bene, come non si sentiva da tempo.