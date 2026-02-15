Un Posto al Sole, anticipazioni 16 febbraio: Eleanor Price decide di ripartire per gli Stati Uniti

Nuova settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Nel' episodio di lunedì 16 febbraio Eleanor Price si prepara a lasciare Palazzo Palladini per tornare negli Stati Uniti, per il dispiacere di Raffaele; intanto, mentre si preparano alla consegna dello yacht di Mrs Price, Roberto e Marina ricevono una notizia che interrompe bruscamente la loro felicità.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole

L'incontro tra Eleanor e Ciro purtroppo non è andato bene. Nonostante la mediazione di Raffaele infatti, il momento tra Eleanor Price e la famiglia Buonocore è stato una grande delusione. Nel frattempo, Silvia ha deciso di dare una nuova opportunità lavorativa a Gianluca: il ragazzo si era presentato al Vulcano chiedendo se ci fosse la possibilità di tornare, ma lei aveva preferito Lorenza; dopo averlo saputo, Alberto le aveva subito rinfacciato di aver assunto un'altra persona anziché tendere una mano a suo figlio. Così, sentendosi in colpa, Silvia ha deciso di richiamare Gianluca.

Anticipazioni 16 febbraio: Eleanor Price decide di ripartire

Marina Giordano

Proprio quando tutto sembrava andare finalmente bene, per Roberto e Marina arriva una terribile notizia. Ormai definiti gli ultimi dettagli riguardo lo yacht commissionato da Eleanor Price, i due si stanno preparando a festeggiare il loro successo lavorativo dopo tanto tempo; invece, l'euforia è destinata a finire presto.

Intanto Raffaele viene a sapere che Eleanor ha deciso di ripartire per l'America: tra i due è nato un sincero affetto, perciò per il portiere di Palazzo Palladini si tratterà di un brutto colpo.

Problemi ben diversi invece per Sasà e Mariella, che hanno deciso di trovare un compagno a Bice: così mentre Guido fa il finto tonto, i due si mettono alla ricerca del candidato ideale in un'app di incontri, convinti che riusciranno a portare a termine l'impresa.