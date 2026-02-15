Un Posto al Sole, anticipazioni 16 febbraio: Eleanor Price decide di ripartire per gli Stati Uniti

Nuova settimana per i protagonisti di Un Posto al Sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Nel' episodio di lunedì 16 febbraio Eleanor Price si prepara a lasciare Palazzo Palladini per tornare negli Stati Uniti, per il dispiacere di Raffaele; intanto, mentre si preparano alla consegna dello yacht di Mrs Price, Roberto e Marina ricevono una notizia che interrompe bruscamente la loro felicità.
Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie.
Dov'eravamo rimasti
L'incontro tra Eleanor e Ciro purtroppo non è andato bene. Nonostante la mediazione di Raffaele infatti, il momento tra Eleanor Price e la famiglia Buonocore è stato una grande delusione. Nel frattempo, Silvia ha deciso di dare una nuova opportunità lavorativa a Gianluca: il ragazzo si era presentato al Vulcano chiedendo se ci fosse la possibilità di tornare, ma lei aveva preferito Lorenza; dopo averlo saputo, Alberto le aveva subito rinfacciato di aver assunto un'altra persona anziché tendere una mano a suo figlio. Così, sentendosi in colpa, Silvia ha deciso di richiamare Gianluca.
Anticipazioni 16 febbraio: Eleanor Price decide di ripartire
Proprio quando tutto sembrava andare finalmente bene, per Roberto e Marina arriva una terribile notizia. Ormai definiti gli ultimi dettagli riguardo lo yacht commissionato da Eleanor Price, i due si stanno preparando a festeggiare il loro successo lavorativo dopo tanto tempo; invece, l'euforia è destinata a finire presto.
Intanto Raffaele viene a sapere che Eleanor ha deciso di ripartire per l'America: tra i due è nato un sincero affetto, perciò per il portiere di Palazzo Palladini si tratterà di un brutto colpo.
Problemi ben diversi invece per Sasà e Mariella, che hanno deciso di trovare un compagno a Bice: così mentre Guido fa il finto tonto, i due si mettono alla ricerca del candidato ideale in un'app di incontri, convinti che riusciranno a portare a termine l'impresa.