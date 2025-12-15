Un Posto al Sole, anticipazioni 16 dicembre: Ferri e Marina sperano in Okoro, Otello ha la soluzione per Rosa

Tornano domani alle 20.50 su Rai Tre i protagonisti di Un Posto al Sole. La soap all'ombra del Vesuvio, ormai in procinto di spegnere le trenta candeline, è un appuntamento fisso per i telespettatori italiani.

Nell' episodio di martedì 16 dicembre Roberto e Marina spereranno di avere una nuova arma contro lo strapotere di Gennaro Gagliotti.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Gennaro Gagliotti è nel panico: quando meno se l'aspettava infatti, è tornato Okoro. Con il ritorno in scena del caporale, Gagliotti teme per la propria libertà: la vicenda della sparizione di Assane rischia di tornare al centro dell'attenzione. Ma Gennaro è disposto a tutto per non finire in galera.

Anticipazioni 16 dicembre: Roberto e Marina sperano in Okoro, Otello ha la soluzione per Rosa

Roberto Ferri

Se Gennaro era già preoccupato, l'arresto di Okoro lo getterà in un profondo stato di agitazione. Le paure di Gennaro sono invece la speranza dei suoi rivali: Ferri e Marina infatti, sperano che con la sua testimonianza, il caporale possa raccontare tutto quello che sa alla polizia e, così, porre definitivamente fine all'influenza nefasta di Gagliotti sui Cantieri. Insomma: Okoro potrebbe essere la persona che toglierà il potere a Gagliotti, il quale sta già provando a portare Filippo Sartori, il nuovo amministratore delegato, dalla sua parte.

A Palazzo Palladini intanto, non si sa ancora chi prenderà il posto di Raffaele: è stato proposto a Rosa, ma la Picariello ha rifiutato. Cogliendo il suggerimento di Raffaele, Otello sembra aver trovato la soluzione per convincere Rosa ad accettare il ruolo di portiere: un incarico che ha già ricoperto saltuariamente in passato e per cui è la candidata ideale, come le ha anche fatto notare Clara.

Cotugno

Nel frattempo, Bice punta ai soldi di Cotugno: il suo piano sembra dare i suoi frutti, nonostante la tirchieria di Cotugno che si sta chiedendo quanto, davvero, questo interesse da parte di Bice sia reale.