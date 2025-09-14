Un Posto al Sole, anticipazioni 15 settembre: Micaela e Samuel di nuovo insieme, ritornano Eduardo e Clara

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole: prossima a spegnere le 30 candeline nel 2026, la soap va in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nella puntata di lunedì 15 settembre Damiano comunicherà la sua decisione ai colleghi, così come Micaela e Samuel.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Renato

Ritorno di fiamma tra Samuel e Micaela, dopo che un ballo sensuale ha riacceso vecchie passioni. Intanto, il rapporto tra Viola e Damiano è sempre più teso, perché lui vorrebbe andare a convivere, ma lei è titubante, e la loro relazione è in piena crisi. Nel frattempo, Renato è sempre più immerso nella sua passione per l'intelligenza artificiale, al punto che Niko e Manuela hanno temuto che la situazione stesse sfuggendo di mano.

Anticipazioni 15 settembre: Micaela e Samuel di nuovo insieme, ritornano Eduardo e Clara

Jimmy

Renato è sempre più preso dalla sua passione per l'intelligenza artificiale: la sua sta rischiando di diventare una dipendenza, creando qualche situazione divertente, ma anche preoccupante per chi gli sta intorno.

Intanto Jimmy scopre qualcosa che lo lascia senza parole: Matteo sta tramando qualcosa contro Viola e sembra pronto a vendicarsi di lei. Il ragazzo si trova così davanti a un dilemma importante: avvisare Viola di quello che ha scoperto o restare in silenzio per non creare problemi?

Nel frattempo, Rosa ritrova il sorriso quando Eduardo e Clara fanno ritorno a Napoli: il loro rientro porta una ventata di serenità nella vita della donna.

Situazione molto più tesa per Damiano, il quale ha ormai deciso di lasciare la Polizia: dopo molte riflessioni, Renda lo annuncia a Ignazio e Simone. I due colleghi reagiscono male alla notizia, e tra loro scoppia un acceso confronto.

Samuel

Sul fronte sentimentale, Micaela e Samuel vivono un momento molto intenso: dopo la notte trascorsa insieme, lei trova finalmente il coraggio di aprirsi e dichiarare ciò che prova davvero. Le sue parole spingono Samuel a prendere una decisione difficile ma inevitabile: lasciare Gabriela, per non continuare a ferirla.