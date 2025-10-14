Un Posto al Sole, anticipazioni 15 ottobre: Mariella chiude con Guido, Marina sfrutta la debolezza di Vinicio

Tornano su Rai Tre gli inquilini di Palazzo Palladini, i protagonisti della fortunata soap Un Posto al Sole. L'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Nell' episodio di mercoledì 15 ottobre vedremo Mariella mettere un muro davanti a Guido, mentre Marina tenterà il tutto per tutto per liberarsi della presenza di Gennaro Gagliotti ai Cantieri.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Marina è intenzionata a riprendere il controllo dei Cantieri ed estromettere, una volta per tutte, il perfido Gennaro Gagliotti. In passato ci ha già provato tante volte, però questa potrebbe essere l'occasione giusta: anche se Roberto Ferri è ancora in carcere infatti, la donna ha deciso di muoversi per conto proprio. Inoltre, se finora Gennaro ha avuto Vinicio dalla sua, ora gli equilibri sembra proprio che siano cambiati.

Anticipazioni 15 ottobre: Mariella chiude con Guido, Marina sfrutta la debolezza di Vinicio

Mariella

Guido non sa più come riconquistare la fiducia di Mariella. Il Del Bue infatti, sta provando in tutti i modi a convincerla che con Claudia non c'è stato niente, che vorrebbe tornare insieme all'ex moglie; Mariella però, ricordando com'è finita l'ultima volta, non riesce a superare le sue paure. Se già la vigilessa è in preda ai dubbi, a peggiorare la situazione ci pensa Bice: l'amica non farà altro che fomentare quelle paure, portando Mariella a prendere una decisione inattesa e dall'esito incerto.

Marina intanto, approfitta della debolezza di Vinicio per cercare di mandare via Gennaro dai Cantieri.

Gianluca Spagnoli è Vinicio

Finora il Gagliotti ha avuto il supporto del fratello minore, ma il senso di colpa nei confronti di Castrese e la pressione che gli mette Gennaro, stanno facendo crollare Vinicio. Marina ha intenzione di cogliere questo momento per attuare il suo piano; nel frattempo, Vinicio rischia di tornare alla vecchia dipendenza, e stavolta senza poter contare su Alice.

Serena invece, farà una sorpresa a Filippo e aiuterà Manuela a liberarsi, almeno per un po', dalla presenza ingombrante di Renato.