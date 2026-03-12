Un Posto al Sole, anticipazioni 13 marzo: una persona misteriosa vicina a Manuela e Micaela

Il matrimonio di Niko e Manuela si avvicina, e sembra ci sia qualcuno intenzionato a venire a contatto con loro. Nell' episodio di venerdì 13 marzo di Un Posto al Sole infatti, Manuela sarà presa dai preparativi per le nozze, mentre qualcuno vorrà riavvicinarsi a lei e Micaela. Nel frattempo, sia Marina che Roberto, ognuno a suo modo, proveranno a stare vicino a Cristina. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

Eduardo è sconfortato perché molti abitanti del quartiere lo considerano ancora un criminale e, frustrato, finisce per sfogarsi con Giulia al centro ascolto. Intanto tra Roberto e Cristina la convivenza resta difficile e Marina cerca ancora di avvicinarsi alla ragazza e di tirarle su il morale.

Nel frattempo, Diego e la sua famiglia si sono trasferiti da Raffaele, dopo che il portiere di Palazzo Palladini ha rassicurato Diego dicendogli che sarebbe riuscito a sistemare le cose con Ida.

Anticipazioni 13 marzo: una persona misteriosa vicina a Manuela e Micaela

Con il matrimonio che si avvicina, Manuela è sempre più agitata per i preparativi. Intanto, già da qualche tempo, una persona che sembra conoscere molto bene le gemelle Cirillo, è intenzionata a riavvicinarsi alle loro vite.

Marina sta provando a supportare Cristina, così chiede l'aiuto di Filippo e Serena per stare vicino alla ragazzina, ancora triste e abbattuta. Ferri intanto, avrà un'idea per recuperare il rapporto con la figlia che, da quando si è trasferita a Palazzo Palladini, è stato sempre conflittuale. Veniamo infine a Giulia che, dopo lo sfogo di Eduardo, è molto dispiaciuta per la tensione creatasi al Centro ascolto, così proverà a spiegare a Clara e Rosa le sue ragioni. Eduardo invece, di nuovo nel pieno di un momento di profonda frustrazione, rischierà di cadere ancora in vecchie tentazioni.