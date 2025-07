Un Posto al Sole, anticipazioni 15 luglio: Gennaro Gagliotti nei guai, il suo potere vacilla

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap opera più longeva della tv italiana.

la nuova guida dei Cantieri a firma Gennaro Gagliotti sta danneggiando i Cantieri, e stavolta l'imprenditore potrebbe essere finito davvero nei guai.

Scopriamo cosa succederà nell' episodio di martedì 15 luglio.

Negli episodi precedenti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Grazie al voto di Chiara Petrone, Gennaro Gagliotti è diventato il nuovo Amministratore Delegato dei Cantieri. Nonostante ora si trovino in minoranza, Marina e Roberto non hanno mai mollato la presa e hanno fatto di tutto per ostacolare l'arroganza dell'uomo.

Nel frattempo Michele Saviani non ha smesso di indagare sulla scomparsa di Assane, stavolta con l'appoggio incondizionato di Elena, la quale ha capito che tipo di uomo sia il Gagliotti. Proprio quando sembrava che tutto andasse per il meglio però, il giornalista ha ricevuto una pessima notizia: Agata ha avuto un grave incidente, rischia di morire.

Anticipazioni 5 luglio: Gennaro Gagliotti nei guai

Un posto al sole: Michele

Michele è preoccupato per Agata e spera che la sua amica possa guarire il prima possibile. Certo che dietro l'incidente ci sia la mano di Gagliotti, il giornalista è ora determinato ancora più di prima a smascherarlo. Prima Assane, ora Agata: Gennaro Gagliotti sta mietendo vittime, togliendo di mezzo senza pietà chiunque possa incastrare lui e i suoi loschi traffici.

Michele non sa che Gennaro è ora in grande difficoltà; potrebbe essere giunto il suo momento.

La nuova direzione presa dai Cantieri Flegrei infatti, lascia tutti perplessi: quella che una volta era un'azienda votata al lusso, ha ora puntato sul low cost. Una soluzione commerciale che sta arrecando danni economici e d'immagine. Questa svolta sarà propizia: Gagliotti è ora debole, un duro scontro con Okoro gli farà capire di essere nei guai e che stavolta non riuscirà ad uscirne con facilità.

Luca

Nel frattempo Luca si sente sempre più in colpa: è tornato a Napoli per amore di Giulia, ma vede quanti sforzi i suoi cari stiano facendo per stargli accanto e sostenerlo nella malattia. Giulia intanto, vuole ancora trovare un modo che consenta a Luca di vivere con lei senza doversi trasferire in un struttura. E stavolta, la donna ha forse trovato la risposta ai suoi problemi.