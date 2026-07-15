Un Posto al Sole, anticipazioni 16 luglio: Gianluca a un passo dal baratro, Anna in crisi

Aiutati da Serena e Filippo, Niko e Rossella hanno trovato una soluzione per aiutare Jimmy. Intanto a Palazzo Palladini, Giulia e Luca sono pronti ad aiutare Alberto con Gianluca, anche se il ragazzo potrebbe già essere nei guai. Nell' episodio di giovedì 16 luglio di Un Posto al Sole vedremo questo e molto altro, passando anche dal confronto tra Ornella e Viola sui sentimenti della madre.

Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

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Un posto al sole: una scena della serie Rai

Alberto è deciso a vivere alla luce del sole la sua storia con Anna e, con l'aiuto di Luca e Giulia, proverà a raccontare tutta la verità a Gianluca. Ma senza saperlo potrebbe essere già troppo tardi. Intanto Viola cercherà di capire quali siano i veri sentimenti di Ornella per Vanni, mentre Roberto assesterà un nuovo colpo a Michele assumendo un giornalista di Radio Marechiaro, mettendo ancora una volta in difficoltà il direttore di Radio Golfo 99.

Anticipazioni 16 luglio: Gianluca a un passo dal baratro, Anna in crisi

Serena

Serena e Filippo hanno messo in contatto Niko e Manuela con uno psicologo per Jimmy, dato che erano preoccupati nel vedere il ragazzino chiudersi sempre di più. Conosciuto lo psicologo, i due ne sono ora entusiasti; rimane però la parte più difficile, e cioè trovare il modo giusto non solo per comunicarlo a Jimmy, ma anche per convincerlo ad andare.

Intanto Ornella si apre con Viola, negando che ci sia un coinvolgimento sentimentale con Vanni; un nuovo messaggio dell'uomo tuttavia, rischia di far vacillare le difese della donna.

Nel frattempo al Vulcano, Lorenza e Nunzio fermano Gianluca, il quale rischia di ricadere nell'alcol a causa della delusione per Anna. Mentre Giulia e Luca lo accolgono alla Terrazza, Alberto si ritrova a sostenere Anna, sopraffatta dal dolore e ormai vicina a un inevitabile crollo.