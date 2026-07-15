Un Posto al Sole, anticipazioni 16 luglio: Gianluca a un passo dal baratro, Anna in crisi

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della soap più longeva della tv, in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Alberto
NOTIZIA di 15/07/2026

Aiutati da Serena e Filippo, Niko e Rossella hanno trovato una soluzione per aiutare Jimmy. Intanto a Palazzo Palladini, Giulia e Luca sono pronti ad aiutare Alberto con Gianluca, anche se il ragazzo potrebbe già essere nei guai. Nell' episodio di giovedì 16 luglio di Un Posto al Sole vedremo questo e molto altro, passando anche dal confronto tra Ornella e Viola sui sentimenti della madre.
Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. L'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Dov'eravamo rimasti

ì

Viola Un Posto Al Sole 740 1
Un posto al sole: una scena della serie Rai

Alberto è deciso a vivere alla luce del sole la sua storia con Anna e, con l'aiuto di Luca e Giulia, proverà a raccontare tutta la verità a Gianluca. Ma senza saperlo potrebbe essere già troppo tardi. Intanto Viola cercherà di capire quali siano i veri sentimenti di Ornella per Vanni, mentre Roberto assesterà un nuovo colpo a Michele assumendo un giornalista di Radio Marechiaro, mettendo ancora una volta in difficoltà il direttore di Radio Golfo 99.

Un Posto al Sole lascia Napoli e va in Calabria: dal 15 giugno il tour tra la Sila e il Tirreno Un Posto al Sole lascia Napoli e va in Calabria: dal 15 giugno il tour tra la Sila e il Tirreno

Anticipazioni 16 luglio: Gianluca a un passo dal baratro, Anna in crisi

Un Posto Al Sole Serena
Serena

Serena e Filippo hanno messo in contatto Niko e Manuela con uno psicologo per Jimmy, dato che erano preoccupati nel vedere il ragazzino chiudersi sempre di più. Conosciuto lo psicologo, i due ne sono ora entusiasti; rimane però la parte più difficile, e cioè trovare il modo giusto non solo per comunicarlo a Jimmy, ma anche per convincerlo ad andare.
Intanto Ornella si apre con Viola, negando che ci sia un coinvolgimento sentimentale con Vanni; un nuovo messaggio dell'uomo tuttavia, rischia di far vacillare le difese della donna.
Nel frattempo al Vulcano, Lorenza e Nunzio fermano Gianluca, il quale rischia di ricadere nell'alcol a causa della delusione per Anna. Mentre Giulia e Luca lo accolgono alla Terrazza, Alberto si ritrova a sostenere Anna, sopraffatta dal dolore e ormai vicina a un inevitabile crollo.

Aggiungici come fonte preferita su Google