Un Posto al Sole, anticipazioni 13 giugno: Michele ha un'idea per trovare Assane

Nuova puntata di Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai 3. La soap più longeva della tv italiana torna con un nuovo episodio dove vedremo Michele ancora sulle tracce di Assane e, come sempre, deciso ad andare fino in fondo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Assane è scomparso: Michele Saviani si è messo subito sulle tracce del bracciante, temendo che dietro ci sia la ferocia di Gennaro Gagliotti. Inoltre, pur attraversando un momento molto delicato da un punto di vista professionale, Damiano ha promesso al giornalista che l'avrebbe aiutato.

Nel frattempo, Claudia ha lasciato Guido e Mariella è tornata a sperare, ma Sasà cerca di distoglierla dal suo ex, nel timore che possa ricadere nelle vecchie dinamiche che tanto le avevano fatto male.

Anticipazioni 13 giugno: Michele indaga su Assane

Guido

Michele Saviani è più deciso che mai a trovare Assane. Dato che le sue ricerche si sono rivelate un buco nell'acqua, il giornalista ha un'idea: una trasmissione su Radio Golfo 99 dedicata alle persone scomparse.

Sempre più convinto che Gennaro Gagliotti sia responsabile di questa sparizione, il giornalista registra la prima puntata del programma.

Intanto, Mariella cerca di stare vicino a Guido. Il Del Bufalo è caduto in depressione dopo che Claudia ha deciso di lasciarlo, complice una nuova proposta di lavoro che l'avrebbe portata in giro per l'Italia.

Mariella vuole stargli vicino ma, soprattutto, spera di poter tornare ad essere una famiglia con l'uomo; Sasà farà di tutto per impedirglielo.

Infine Rosa, in attesa di conoscere l'esito degli esami alla scuola serale: è dal loro esito infatti, che dipenderanno i suoi prossimi obiettivi.