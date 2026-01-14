Un Posto al Sole, anticipazioni 15 gennaio: Gennaro reagisce dopo la denuncia in radio di Antonietta

Gennaro Gagliotti con le spalle al muro, forse per la prima volta davvero. Nella puntata di domani, giovedì 15 gennaio, l'imprenditore si troverà al centro dello scandalo dopo le dichiarazioni di Antonietta a Radio Golfo.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Quando Gennaro Gagliotti sembrava averla fatta franca per l'ennesima volta, è Antonietta a rimescolare di nuovo le carte. La moglie di Gennaro infatti, è la persona che lo mette nei guai: già in passato Marina aveva provato a convincere Antonietta, ma con scarsi risultati. Ora invece è arrivato il momento, e stavolta per Gagliotti potrebbe essere davvero tempo di fare i conti con la giustizia. Roberto e Marina pregustano già le conseguenze, immaginando il momento in cui Gennaro pagherà per i suoi reati.

Anticipazioni 15 gennaio: Gennaro reagisce dopo la denuncia in radio di Antonietta

Michele interpretato da Alberto Rossi

Antonietta ha fatto quello in cui molti speravano: denunciare Gennaro. Lo ha fatto in radio, intervenendo a Radio Golfo 99 nel programma di Michele Saviani: la donna ha raccontato le malefatte del marito, mostrando il vero volto dell'imprenditore. Una decisione che, com'era da aspettarsi, scatenerà la reazione di Gennaro il quale farà di tutto per evitare il carcere. Nel frattempo, Alberto Palladini ha un problema: vorrebbe aiutare il figlio nel suo percorso di terapia, ma preso dalla foga di riuscirci, non riesce ad instaurare con Gianluca un rapporto sereno.

Samuel e Nunzio

Spostiamoci ora al Vulcano, dove Nunzio è diventato il cuoco star del locale. Grazie a un'idea di Micaela che l'ha convinto a registrare dei video, poi caricati in rete, il fidanzato di Rossella ha riscosso un successo inaspettato grazie a quei video diventati virali. Questa improvvisa visibilità di Nunzio non solo gli ha causato problemi con Rossella, gelosa delle tante ragazze arrivate al Vulcano, ma creerà anche problemi con Samuel. I due amici infatti, arriveranno ai ferri corti.