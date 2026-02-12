Un Posto al Sole, anticipazioni 13 febbraio: l'incontro tra Eleanor e Ciro finisce male

La settimana di Un Posto al Sole si conclude con l'incontro tra Eleanor Price e il fratello Ciro che, a differenza di quanto la donna sperava, non andrà come previsto. Attenzione inoltre a Gianluca Palladini, innamorato e pronto a tornare a lavorare al Vulcano.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole

Accompagnata da Raffaele, Eleanor si è fatta forza ed è andata dalla famiglia Buonocore per conoscere finalmente Ciro, il fratello che non ha mai conosciuto. Suo padre infatti, lo aveva avuto con una donna napoletana, Imma; ora Eleanor, dopo aver indagato e aver scoperto dove si trovavano, pronta a fare la loro conoscenza. Gianluca intanto, è sempre più preso da Anna: ma si tratta della stessa persona che Alberto aveva conosciuto qualche settimana prima. Scoprire che si tratta della stessa ragazza di cui si sta innamorando il figlio, lo rende a dir poco contrariato.

Anticipazioni 13 febbraio: l'incontro tra Eleanor e Ciro finisce male

Un posto al sole

Lo aveva atteso tanto ed è venuta appositamente a Napoli: l'incontro tra Eleanor e Ciro purtroppo non va come la donna aveva immaginato. Nonostante Raffaele provi a mediare infatti, il momento tra Eleanor Price e la famiglia Buonocore non sembra avere l'esito sperato: per la ricca americana sarà un duro colpo.

Nel frattempo Silvia decide di dare a Gianluca una nuova opportunità lavorativa, dato che il ragazzo si era presentato al Vulcano chiedendo se ci fosse spazio per lui; avendo inoltre assunto Lorenza, Silvia ora si sente in colpa e vuole rimediare. Il giovane Palladini ha dunque il posto a cui teneva, ma un'ombra sembra destinata ad insidiare la sua serenità.

Intanto si avvicina il giorno di San Valentino: l'occasione perfetta per Samuel e Nunzio, che vorranno dimostrare a Micaela e Rossella tutto il loro romanticismo in questa giornata speciale.