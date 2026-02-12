Un Posto al Sole, anticipazioni 13 febbraio: l'incontro tra Eleanor e Ciro finisce male

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Eleanor Price
NOTIZIA di 12/02/2026

La settimana di Un Posto al Sole si conclude con l'incontro tra Eleanor Price e il fratello Ciro che, a differenza di quanto la donna sperava, non andrà come previsto. Attenzione inoltre a Gianluca Palladini, innamorato e pronto a tornare a lavorare al Vulcano.
Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole

Accompagnata da Raffaele, Eleanor si è fatta forza ed è andata dalla famiglia Buonocore per conoscere finalmente Ciro, il fratello che non ha mai conosciuto. Suo padre infatti, lo aveva avuto con una donna napoletana, Imma; ora Eleanor, dopo aver indagato e aver scoperto dove si trovavano, pronta a fare la loro conoscenza. Gianluca intanto, è sempre più preso da Anna: ma si tratta della stessa persona che Alberto aveva conosciuto qualche settimana prima. Scoprire che si tratta della stessa ragazza di cui si sta innamorando il figlio, lo rende a dir poco contrariato.

Anticipazioni 13 febbraio: l'incontro tra Eleanor e Ciro finisce male

Un posto al sole

Lo aveva atteso tanto ed è venuta appositamente a Napoli: l'incontro tra Eleanor e Ciro purtroppo non va come la donna aveva immaginato. Nonostante Raffaele provi a mediare infatti, il momento tra Eleanor Price e la famiglia Buonocore non sembra avere l'esito sperato: per la ricca americana sarà un duro colpo.
Nel frattempo Silvia decide di dare a Gianluca una nuova opportunità lavorativa, dato che il ragazzo si era presentato al Vulcano chiedendo se ci fosse spazio per lui; avendo inoltre assunto Lorenza, Silvia ora si sente in colpa e vuole rimediare. Il giovane Palladini ha dunque il posto a cui teneva, ma un'ombra sembra destinata ad insidiare la sua serenità.
Intanto si avvicina il giorno di San Valentino: l'occasione perfetta per Samuel e Nunzio, che vorranno dimostrare a Micaela e Rossella tutto il loro romanticismo in questa giornata speciale.