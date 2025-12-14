Un Posto al Sole, anticipazioni 15 dicembre: il ritorno di Okoro spaventa Gennaro

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. La serie, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, si appresta a compiere trent'anni, festeggiati con un'ospite esclusiva: le puntate speciali con Whoopi Goldberg.

Nell' episodio di lunedì 15 dicembre vedremo Gennaro Gagliotti preoccupato a causa del ritorno di uan persona.

Ma scopriamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Filippo

Alice e Vinicio hanno deciso di partire: dato che le loro famiglie non fanno che creare problemi nel loro rapporto, i due hanno pensato di lasciare Napoli per un po'. La coppia perciò ha scelto di andare a Londra, mentre Elena è in crisi per la distanza che si è creata con la figlia.

Intanto ai Cantieri, con l'arrivo di Filippo Sartori come nuovo amministratore delegato, sono cambiati gli equilibri interni. Il Gagliotti dunque, ha subito capito che doveva portare Filippo dalla sua parte.

Anticipazioni 15 dicembre: il ritorno di Okoro spaventa Gennaro

Gennaro Gagliotti

Gennaro Gagliotti pensava di averla scampata, ma non aveva messo in conto che il passato non va mai via. Il ritorno di Okoro infatti, proprio quando meno se l'aspettava, getterà nel panico Gagliotti. L'imprenditore è disposto a tutto pur di non finire in galera, e ora teme che la presenza di Okoro riapra una luce sulla sparizione di Assane. Dopo che Michele Saviani aveva smesso di indagare, sulla vicenda era calato l'oblio: ma ora che il caporale è tornato, potrebbe dire a qualcuno quello che sa. Proprio quando Gennaro si appresta ad agire però, qualcosa potrebbe frenarlo.

Raffaele

Nel frattempo, quando tutto sembra perduto, e Guido e Mariella sembrano ormai destinati a perdere la loro casa, Raffaele ha un'intuizione che potrebbe risolvere la situazione. Non solo: l'idea di Raffaele potrebbe aiutare anche Rosa.

Cotugno infine, s'interroga sull'autenticità dell'interesse di Bice nei suoi confronti: lei ovviamente va avanti col suo piano per accaparrarsi i soldi del barone.