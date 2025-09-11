Un Posto al Sole, anticipazioni 12 settembre: Samuel e Micaela ritrovano la complicità

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 con Un Posto al Sole su Rai Tre, la soap all'ombra del Vesuvio. Nell' episodio di venerdì 12 settembre assisteremo a un nuovo riavvicinamento tra Micaela e Samuel: galeotto infatti, sarà un ballo insieme durante il quale si riscopriranno molto complici. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella puntata.

Negli ultimi episodi

Damiano Un posto al sole

Roberto Ferri vuole assolutamente uscire pulito dall'inchiesta: per questo motivo, ha messo sotto pressione i suoi avvocati. Dall'altra parte della barricata invece, Gennaro Gagliotti è riuscito a portare dalla sua parte il fratello Vinicio, in cui ha trovato pieno supporto.

Intanto Damiano si è deciso e ha dato un ultimatum a Viola, annunciandole che vuole lasciare la polizia e iniziare una nuova carriera nella security. Poi ha aggiunto che avrebbe cambiato idea, solo se fossero andati a vivere insieme.

Anticipazioni 12 settembre: Samuel e Micaela ritrovano la complicità

Samuel

Un po' era nell'aria, ma a Palazzo Palladini c'è un ritorno di fiamma: Samuel e Micaela. I due infatti, che sembravano essersi allontanati, si ritrovano a condividere un momento di grande complicità: un ballo improvvisato e molto sensuale infatti, riaccende quella scintilla che pareva ormai spenta da tempo. Torneranno insieme? Oppure preferiranno fingere che non sia accaduto niente?

Nel frattempo, tra Viola e Damiano il clima è ancora molto teso. Damiano ha proposto a Viola di andare a vivere insieme, ma lei continua a mostrarsi molto titubante all'idea. Il confronto tra i due diventa sempre più acceso e il loro rapporto sembra essere giunto a un punto di svolta che potrebbe metterli definitivamente in crisi.

Intanto Renato si lascia trascinare sempre di più dalla sua nuova passione per l'intelligenza artificiale, sempre più chiuso in casa. Niko e Manuela, preoccupati per lui, cominciano a chiedersi se la situazione non stia sfuggendo di mano e se sia arrivato il momento di intervenire per aiutarlo.