Un Posto al Sole, anticipazioni 14 ottobre: Vinicio sul punto di crollare per colpa di Gennaro

Nuovo appuntamento martedì 14 ottobre con Un Posto al Sole: la soap infatti, torna su Rai Tre con il consueto appuntamento quotidiano, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì.

Nella prossima puntata vedremo un Vinicio sempre più provato dal comportamento di Gennaro, che si riconferma ancora una volta una persona senza scrupoli: il ragazzo attraverserà un momento molto difficile, con il rischio di gravi conseguenze. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Castrese è stato trovato dal fratello Costabile a terra, privo di sensi e con un flacone di farmaci accanto: fortunatamente, è stato portato in tempo in ospedale. La famiglia Altieri è precipitata nel caos, e solo Mariella sembra comprendere davvero la gravità della situazione. Intanto Roberto Ferri, ancora in prigione, ha scoperto che Ludovico ha ottenuto gli arresti domiciliari. La notizia lo ha scioccato, lasciandolo a chiedersi cosa si nasconda dietro questa inaspettata decisione del giudice.

Anticipazioni 15 ottobre: Vinicio sul punto di crollare per colpa di Gennaro

Gianluca Spagnoli è Vinicio

Mentre Roberto è in carcere, Marina si è mossa per provare ad aiutarlo. Ora aspetta di raccogliere i frutti del suo piano, mentre sul fronte lavorativo è impegnata a tenere a freno l'arroganza di Gennaro Gagliotti ai Cantieri. Il Gagliotti infatti, che ormai può contare da tempo sull'appoggio del fratello, senza Ferri intorno, si sente più forte che mai; le intemperanze di Gennaro però, il suo disprezzo e la sua solita mancanza di umanità influiranno negativamente proprio su Vinicio, portandolo a un passo dal baratro. Il ragazzo infatti, sarà sul punto di compiere un gesto che potrebbe farlo precipitare nel passato.

Castrese intanto, dopo essere stato soccorso da Costabile, grazie alla vicinanza di Mariella, riuscirà finalmente a liberarsi dalle sue paure e dai suoi segreti.

Riccardo infine, sempre più stressato dal lavoro, potrà contare sul supporto di Rossella. La dottoressa ha capito che non potranno mai essere amici, ma ciò non significa che non lo sosterrà.