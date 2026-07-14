Un Posto al Sole, anticipazioni 15 luglio: Alberto pronto a parlare con Gianluca, Ferri ignora Saviani

Alberto ha deciso di parlare con Gianluca e dirgli tutto, ma per riuscirci, chiederà aiuto a due persone; intanto a Radio Golfo 99 continuano i colpi bassi di Roberto Ferri ai danni di Michele Saviani. È quello che vedremo nell' episodio di mercoledì 15 luglio di Un Posto al Sole; la soap più longeva della nostra tv, sugli schermi da trent'anni e con una serie di episodi girati in trasferta in Calabria in arrivo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. L'appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Alberto

Alberto torna a Napoli con Anna deciso a dire tutta la verità a Gianluca, ma le cose non andranno come previsto. Intanto Stella, convinta di aver perso Eduardo per sempre, cade nello sconforto, mentre Rosa fatica a gestire Manuel, che continua a voler rivedere lo zio nonostante il divieto di Damiano. Infine, Massaro scopre a proprie spese che i consigli del sessuologo possono ritorcersi contro di lui, mentre Bice è costretta a rimettere in discussione le proprie convinzioni.

Anticipazioni 15 luglio: Alberto pronto a parlare con Gianluca, Ferri ignora Saviani

Luca

Alberto non vuole più nascondersi: l'avvocato Palladini non solo vuole vivere la storia d'amore con Anna senza nascondersi, ma è anche tornato a Napoli per raccontare tutto a Gianluca. Così, deciso a svelare al figlio come stanno le cose, Alberto chiederà aiuto a Luca e Giulia per parlare col figlio, conscio che per il ragazzo si tratterà di un duro colpo. Senza saperlo però, potrebbe essere già troppo tardi.

Nel frattempo, un incontro casuale con Vanni spingerà Viola, consapevole dell'influenza che l'uomo continua ad avere su sua madre, a domandarsi quali siano i veri sentimenti di Ornella.

Intanto Roberto, scavalcando Michele, assumerà un nuovo giornalista proveniente da Radio Marechiaro: Saviani, direttore di Radio Golfo 99, farà davvero fatica davanti all'ennesimo colpo basso dell'imprenditore.