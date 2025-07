Un Posto al Sole, anticipazioni 14 luglio: Michele riceve una brutta notizia su Agata

Torna domani su Rai 3 la soap più longeva della tv italiana: Un Posto al Sole, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50.

Eugenio si deve operare e Viola è molto preoccupata per il suo ex marito; l'assenza del papà inoltre, sta mettendo in crisi anche Antonio.

Vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di lunedì 14 luglio.

Negli episodi precedenti

Gennaro Gagliotti

Assane è scomparso e Michele è determinato a trovarlo. Il giornalista sa che dietro la scomparsa del bracciante c'è Gennaro Gagliotti ed è deciso a smascherarlo una volta per tutte.

Ora che anche Elena ha capito che tipo di uomo sia Gagliotti, Michele può tornare alla sua inchiesta senza avere alcun ostacolo. La Giordano infatti, gli ha promesso che non solo gli darà una mano, ma che potrà portare avanti la sua trasmissione radiofonica sul caporalato.

Il giornalista dunque ha ora carta bianca e può riprendere il suo lavoro; stavolta però, vuole seguire una pista concreta anziché seguire i consigli di Agata.

Anticipazioni 14 luglio: Michele riceve una brutta notizia su Agata

Viola e Damiano

Michele è felice di poter ricominciare a seguire la sua inchiesta sul caporalato: nessuno ha mai denunciato la scomparsa di Assane, ma lui spera che il suo programma possa smuovere le coscienze. Purtroppo però, sta per arrivare una brutta notizia: proprio mentre si appresta a registrare la nuova puntata infatti, Michele riceve una chiamata dall'ospedale. Agata ha avuto un incidente ed è in pericolo di vita.

Nel frattempo Eugenio è peggiorato e deve essere operato d'urgenza. Viola è preoccupata e si sente anche in colpa, dato che la vita del magistrato non è stata più la stessa da quando si sono separati. Ma la situazione è molto difficile anche per il piccolo Antonio*, a cui manca i papà. Viola riuscirà però a consolare il ragazzino, con una telefonata che lo farà sorridere.