Un Posto al Sole, anticipazioni 14 gennaio; Antonietta smaschera Gennaro in radio

Torna domani su Rai Tre un nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. L' episodio di mercoledì 14 gennaio sarà molto importante per la serie, perché Antonietta si esporrà pubblicamente riguardo il marito Gennaro: lo farà in radio, dove ci sarà Michele a raccogliere la sua testimonianza.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Gennaro Gagliotti è riuscito un'altra volta a salvarsi, scagionato da tutte le accuse. Ma Gennaro ignora quello che sta per succedere, e cioè che una persona a lui molto vicina romperà il silenzio sul suo conto.

Nel frattempo a Palazzo Palladini è gelo tra Raffaele e Ornella, dopo il dietro front fatto dall'uomo sul pensionamento. Così non solo c'è tensione con Ornella, ma anche Rosa è molto delusa; per la Picariello infatti, si prospettava un lavoro sicuro al posto di Raffaele.

Anticipazioni 14 gennaio: Antonietta smaschera Gennaro in radio

Michele Saviani

Gennaro Gagliotti temeva Okoro, ma non aveva fatto i conti con un'altra persona che potrebbe rovinarlo: la moglie. L'intervento di Antonietta a Radio Golfo 99 è un grande colpo giornalistico: le parole della donna alimentano le speranze dei nemici di Gennaro, ma anche rabbie e timori.

Rosa

Nel frattempo, dopo aver confidato tanto nel portierato, Rosa sta elaborando la delusione per aver perso una buona opportunità lavorativa: mentre la Picariello inizia ad abituarsi a questa delusione, si rende conto che gli uomini della sua vita reagiscono in modo molto diverso a una donna amareggiata.

Veniamo infine a Rossella e Nunzio: dopo il successo social del cuoco del Vulcano, Rossella si è ingelosita e nella coppia c'è un po' di maretta. Ora i due trovano finalmente il modo di chiarirsi, ma stavolta sarà Samuel a risentirsi: l'amico di Nunzio infatti, con un certo disappunto, si rende conto che per diventare una star dei social, il talento gastronomico serve a poco.