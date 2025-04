Un Posto al Sole, anticipazioni 15 aprile: Damiano trascura Viola, Michele fuori dall'ospedale

Viola e Damiano sono sempre più distanti. Nel nuovo episodio di Un Posto al Sole in onda domani, martedì 15 aprile, su Rai Tre, Raffaele coglierà un segnale importante di questa crisi.

Ma vediamo cosa succederà.

Negli episodi precedenti

Eduardo e Clara

Damiano aveva proposto a Viola di andare a vivere insieme, ma lei aveva rifiutato. Viola infatti, non se la sentiva di lasciare casa propria ed è anche spaventata dal lavoro pericoloso del suo compagno.

Nel frattempo, a Napoli era tornata Clara con i figli e, poco dopo, Eduardo che cercava di convincerla a tornare da lui.

Così, per Damiano le cose si sono ulteriormente complicate: da un lato la relazione con Viola, dall'altro il suo superiore, Gallo, che ha voluto screditare Eduardo come collaboratore di giustizia.

Nel frattempo, Roberto e Marina sono diventati soci di Gennaro Gagliotti per riuscire a salvare i Cantieri.

Anticipazioni 15 aprile:

Raffaele

La relazione tra Damiano e Viola ha davvero risentito del rifiuto, tanto che il poliziotto dimenticherà il suo compleanno. Nessuno dei due però, forse perché consapevoli della loro crisi, sembrerà turbato dalla cosa; al contrario Raffaele, il padre di Viola, capirà che qualcosa non va e coglierà i segnali negativi. L'uomo perciò cercherà di aiutarli.

Nel frattempo Marina ha accettato che Gennaro diventasse socio dei Cantieri; pur essendo contraria, la situazione dei Cantieri non le aveva lasciato scelta. Tuttavia l'ingresso di Gagliotti nella società si sta rivelando più difficile del previsto; i problemi dei Cantieri inoltre sono tanti, come se una maledizione si fosse abbattuta sull'azienda il giorno dell'affondamento dello yacht.

Nel frattempo Michele Saviani fa i conti con la sua vita fuori dall'ospedale, finalmente dimesso dopo la terribile sparatoria in cui era rimasto coinvolto. Il giornalista è alle prese con una condizione fisica che non gli permette di fare molte delle cose che, invece, erano abituali; in più, Roberto Ferri lo ha anche momentaneamente costretto a non lavorare.

Ma il Saviani farà un incontro che da una parte lo confonderà, ma dall'altra lo distoglierà dai pensieri negativi.