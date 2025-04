Un Posto al Sole, anticipazioni 14 aprile: Samuel e Nunzio rivali, Gagliotti socio dei Cantieri

Nuovo appuntamento alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap opera più longeva della tv italiana. Nell'episodio di lunedì 14 aprile troveremo Nunzio e Samuel in lotta per accaparrarsi il seminterrato delle gemelle Cirillo, mentre Marina ha ormai accettato Gennaro Gagliotti come socio dei Cantieri.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà.

Dov'eravamo rimasti

Niko

La notizia della partenza delle gemelle è stata un dispiacere per tutti. Mentre però Micaela e Samuel l'hanno presa con filosofia, Niko ha accusato il colpo. Ha iniziato a farsi delle domande e ha capito che il motivo del suo nervosismo era uno solo: la partenza di Manuela. I sentimenti di Niko per lei sono molto più forti di quanto pensava; cosa fare ora con Valeria?

Anticipazioni 14 aprile: Gagliotti socio dei Cantieri, Samuel e Nunzio vogliono il seminterrato delle Cirillo

Samuel

Ora che le gemelle Cirillo sono in partenza per Torino, il seminterrato di Manuela e Micaela rimarrà vuoto. Con una certa contrarietà, Samuel scoprirà che Nunzio ha già pensato di prenderlo in subaffitto.

Samuel infatti aveva puntato lui stesso l'appartamento: dato che la relazione con Gabriela procede bene infatti, aveva pensato di andarvi a vivere.

Il seminterrato libero è un'occasione ghiotta per entrambi, che ora vorrebbero poterne approfittare; tra i due chef quindi, si scatenerà una certa rivalità per poter avere, finalmente, uno spazio proprio. Nel frattempo Marina è dovuta scendere a patti: il marito ha deciso di accettare la proposta di Gennaro Gagliotti ed ora il Gagliotti è ufficialmente socio dei Cantieri. Roberto ne è contento, dato che ha voluto che Gennaro entrasse a far parte della loro società già da tempo; tuttavia si accorgerà presto che le cose non sono semplici come sembravano. La trattativa infatti, si farà sempre più preoccupante: le richieste di Gennaro si riveleranno spudorate, lasciando Marina molto preoccupata per il futuro della sua famiglia.