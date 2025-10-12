Un Posto al Sole, anticipazioni 13 ottobre: il gesto estremo di Castrese, Ferri scopre un'amara verità

Inizia una nuova settimana di puntata di Un Posto al Sole, la soap all'ombra del Vesuvio che tiene compagnia ai telespettatori da quasi trent'anni. L'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai Tre. Nell' episodio di lunedì 13 ottobre vedremo la reazione della famiglia Altieri al gesto di Castrese, mentre Marina cerca di aiutare Roberto ad uscire di prigione.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Guido

Mariella ha visto Guido insieme a Claudia al Vulcano: a niente sono servite le spiegazioni dell'ex marito, che non è riuscito a convincerla a fidarsi di lui. Mariella è così delusa, così impaurita di dover tornare a soffrire a causa di Guido, che non sente ragioni; vedere l'ex marito proprio con la donna per cui era stata lasciata, l'ha fatta chiudere in se stessa. Al punto da smettere di interessarsi anche ai problemi di Castrese.

Anticipazioni 13 ottobre: il gesto estremo di Castrese, Ferri scopre un'amara verità

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Roberto Ferri scopre che Ludovico ha ottenuto gli arresti domiciliari, mentre lui si trova ancora in prigione. La notizia lo lascia senza parole, tanto che non fa che chiedersi cosa ci possa essere dietro: cosa ha spinto il giudice a questa decisione improvvisa?

Intanto, la famiglia di Mariella attraversa un momento molto difficile. Castrese infatti, viene trovato privo di sensi con un flacone di farmaci accanto: l'ipotesi è che abbia tentato il suicidio. Fortunatamente, il fratello Costabile lo trova in tempo, riuscendo a portarlo subito in ospedale. Espedito, il padre, si rifiuta di realizzare quanto sia grave la situazione; Mariella invece, che la gravità della situazione la comprende, sta per rivelare una verità che potrebbe sconvolgere tutti.

Nel frattempo Marina, che vuole difendere Roberto, prova a fare chiarezza sulla situazione. Il suo piano però, rischia di avere conseguenze che non la donna non ha messo in conto: Vinicio infatti, sentendosi sotto pressione, potrebbe non riuscire a gestire emotivamente il tutto.