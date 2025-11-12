Un Posto al Sole, anticipazioni 13 novembre: Damiano ed Eduardo indagano in privato

Nuovo appuntamento domani su Rai Tre con Un Posto al SOle, la soap più longeva della nostra tv. In onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 infatti, la serie compirà trent'anni il prossimo anno, occasione per cui è stata annunciata Whoopi Goldberg come guest star.

Nell' episodio di giovedì 13 novembre vedremo Damiano ed Eduardo seguire il caso di Peppe Caputo, mentre Mariella aiuterà il fratello a riappacificarsi con suo padre.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Eduardo

Damiano aveva fatto di tutto per tenere lontano Grillo dalle indagini sull'aggressione a Peppe Caputo, ma alla fine il suo capo è arrivato sul caso e ha subito escluso Renda dall'indagine. Il poliziotto infatti, viene ritenuto troppo vicino a Eduardo.

Proprio in quel momento però, appena Damiano è stato sollevato dall'incarico, Eduardo ha ricevuto una soffiata molto importante da Stella, una sua conoscente. Intanto Gianluca, dopo un confronto con Giulia, ha deciso di affrontare i suoi problemi. Nel frattempo, tra Mariella e Guido sembra essere tornato il vecchio affiatamento: dopo tanti alti e bassi infatti, i due sembrano pronti a dare una seconda possibilità al loro rapporto.

Anticipazioni 13 novembre: Damiano ed Eduardo indagano in privato

Guido

Damiano è stato estromesso dalle indagini sull'aggressione a Peppe Caputo, ma sa benissimo che un coinvolgimento di Eduardo potrebbe avere conseguenze pesantissime. Così, dopo l'informazione ottenuta da Sabbiese, Eduardo e Damiano iniziano a indagare in privato: muovendosi per conto proprio, grazie alla soffiata di Stella, i due cercano il vero responsabile Intanto, Mariella è impegnata ad aiutare il fratello. Con il supporto di Guido, l'Altieri farà incontrare Castrese con il il padre, invitandoli a casa sua per poter avere un confronto e riappacificarsi.

Micaela infine, è in piena crisi creativa: Manuela si ritrova di nuovo a sostituirla in radio. A farne le spese sarà come sempre Serena, la quale si troverà un'altra volta tra due fuochi.