Un Posto al Sole, anticipazioni 11 luglio: Eugenio si deve operare

Ultima episodio della settimana domani, venerdì 11 luglio, con la soap Un Posto al Sole; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai 3.

In questa nuova puntata vedremo il piccolo Lollo confuso dal comportamento ambiguo dei genitori, ma sarà soprattutto Eugenio a preoccupare gli inquilini di Palazzo Palladini.

Vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Marina e Roberto vogliono porre un freno al dominio di Gennaro Gagliotti sui Cantieri, ma sembra che ormai abbiano provato tutte le vie percorribili. La coppia non si arrende, tuttavia sembrerebbe aver finito le risorse a sua disposizione: a chi rivolgersi per salvare i Cantieri da Gennaro? Intanto Viola è molto preoccupata per Eugenio, le cui condizioni di salute destano ansia in amici e parenti. Nonostante si siano lasciati, l'insegnante ha molto a cuore l'ex marito.

Anticipazioni 11 luglio: Eugenio si deve operare

Guido e Mariella non sono più una coppia, ma continuano ad avvicinarsi e ad allontanarsi; soprattutto da quando Claudia ha lascito Guido, Mariella sembrerebbe voler tornare con lui. Lollo inizierà a mostrare segni di disagio; il ragazzino è nervoso, irrequieto, ed è chiaro che la causa sia il comportamento ambiguo e confuso dei suoi genitori.

Nel frattempo Viola verrà informata che Eugenio dovrà sottoporsi ad un delicato intervento. Il Nicotera infatti, dovrà sottoporsi all'inserimento di un bypass; Viola si sentirà in colpa per questa situazione.

Con il sostegno di Elena in radio, Michele vorrà continuare a cercare Assane; stavolta però, ha deciso di non ma non seguire la pista di Agata, anche se lei è convinta di essere molto vicina alla verità.

Marina e Roberto proseguono nell'intento di arginare Gennaro, nella speranza che il nuovo amministratore delegato non faccia troppi danni alla loro azienda.