Un posto al sole anticipazioni 14 luglio 2020, Viola ha paura: Eugenio in pericolo di vita?

Nella nuova puntata di Un posto al sole, in onda martedì 14 luglio 2020 su Rai3, l'incolumità di Eugenio potrebbe essere in pericolo, e non solo la sua.... Anticipazioni.

Un posto al sole torna martedì 14 luglio 2020 su Rai3 alle 20:45, con la seconda delle puntate inedite dopo la lunga pausa forzata, e le anticipazioni non lasciano presagire nulla di buono per tutti i personaggi troppo vicini al boss Tregara.

Mentre in Viola cresce la preoccupazione per l'incolumità di Eugenio, spalleggiato invece dalla giovane avvocatessa Susanna, il boss Tregara sembra deciso ad agire nuovamente.

E a rischiare la vita non è solo Eugenio ma anche Alberto Palladini, invischiato fino al collo nei loschi traffici del boss Mariano

Dopo lo scontro con Filippo, Serena prende una decisione a lungo rimandata: intraprendere una relazione con Leonardo. Come reagirà il suo ex marito?

Un posto al sole torna finalmente con le puntate inedite, dopo la lunga pausa (la soap di Rai3 è ferma dallo scorso 3 aprile) che ha costretto la produzione a fermarsi per la prima volta in quasi un quarto di secolo di messa in onda.

L'appuntamento è per domani, 14 luglio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.

