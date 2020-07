Un posto al sole anticipazioni 13 luglio 2020: Filippo spinge Serena a una drastica decisione

Un posto al sole torna finalmente oggi, lunedì 13 luglio 2020 su Rai3 alle 20:45, dopo la lunga pausa forzata e le anticipazioni ci riportano drammaticamente nella difficile situazione tra Serena e Filippo.

Dopo un'ennesima discussione con Filippo, Serena prenderà una decisione improvvisa destinata a cambiare radicalmente i rapporti tra lei e l'ex marito. Provato da tensioni al Pastificio e ai Cantieri, Fabrizio cerca di ritrovare un po' di serenità con Marina. I Killer di Mariano Tregara colpiscono con spietata determinazione.

Un posto al sole torna finalmente con le puntate inedite, dopo la lunga pausa (la soap di Rai3 è ferma dallo scorso 3 aprile) che ha costretto la produzione a fermarsi per la prima volta in quasi un quarto di secolo di messa in onda.

L'appuntamento è per stasera, 13 luglio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.