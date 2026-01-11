Un Posto al Sole, anticipazioni 12 gennaio: Raffaele e Ornella in crisi, Gennaro alle strette

Torna domani alle 20.50 su Rai Tre la soap per eccellenza della nostra tv: Un Posto al Sole, giunta quest'anno a spegnere ben trenta candeline. Nell' episodio di lunedì 12 gennaio la decisione di Raffaele susciterà molti malumori, tra chi sarà felice di saperlo ancora portiere di Palazzo Palladini e chi, al contrario, aveva altri programmi.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Gennaro Gagliotti

Raffaele sembrava deciso a lasciare il portierato, ma con l'avvicinarsi del fatidico giorno, ha confessato la verità: in realtà, non ha alcuna intenzione di andare in pensione. Questa ammissione ha creato non pochi attriti con Ornella, che invece era già pronta a partire per la Spagna insieme a lui.

Nel frattempo Okoro ha fatto una nuova confessione, e stavolta sembrerebbe che per Gennaro Gagliotti sia davvero vicina la prigione. Roberto e Marina hanno una nuova speranza, sarà la volta giusta?

Anticipazioni 12 gennaio: Raffaele e Ornella in crisi, Gennaro alle strette

Marina

Alla luce degli ultimi risvolti, Roberto e Marina sono sicuri che, di lì a breve, avranno la loro rivincita contro Gennaro Gagliotti. Finalmente, l'imprenditore potrebbe pagare per le sue malefatte ed uscire di scena dai Cantieri: i due sono molto fiduciosi, ma non è detta l'ultima parola. Gennaro infatti, come già successo in passato diverse volte, potrebbe tentare una mossa inaspettata per sfuggire alla giustizia.

Raffaele

Intanto, il ripensamento di Raffaele riguardo al suo pensionamento, sarà accolto in maniera positiva da alcuni, come l'amico Renato, ma susciterà anche tensioni. I guai saranno soprattutto per Rosa, ormai convinta di prendere il posto di Raffaele: per potersi muovere rapidamente, Damiano l'ha anche aiutata con l'acquisto di un motorino. Per la Picariello inoltre, l'impiego avrebbe significato una stabilità economica. Naturalmente la tensione più grande sarà quella con Ornella, a cui Raffaele aveva assicurato che sarebbero partiti insieme: la coppia sta vivendo un momento di grande crisi.