Un posto al sole anticipazioni 14 gennaio 2020: Filippo cerca di riconquistare Serena

Un posto al sole torna martedì 14 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci riportano nel tormentato rapporto tra Filippo e Serena, con lui che cercherà di riconquistarla.

Serena, alle prese con un'emergenza al Bed & Breakfast, sarà stanca e stressata, e Filippo cercherà di esserle di aiuto per recuperare la sua stima. Alberto proverà ad instillare dei dubbi in Marina, che intanto riceverà l'affetto e le attenzioni di Fabrizio. Franco e Angela affronteranno il rifiuto di Bianca ad andare a scuola, proponendo soluzioni diverse.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 14 gennaio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, lunedì 13 gennaio.