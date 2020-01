Un posto al sole anticipazioni 13 gennaio 2020: Marina accetta l'offerta di Fabrizio

Nella puntata di Un posto al sole in onda lunedì 13 gennaio 2020 su Rai3, Marina decide di accettare l'offerta di Fabrizio, ma non senza conseguenze: anticipazioni.

Un posto al sole torna lunedì 13 gennaio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni annunciano che Marina ha accolto la proposta di Fabrizio, ma la cosa non rende più semplici i rapporti con Sebastiano.

Marina si lascia persuadere e accetta l'offerta di Fabrizio, ma lo scontro tra lui e Sebastiano resta ancora aperto e più agguerrito che mai. Giulia riceve un'inaspettata proposta da Marcello, che la riempie di gioia. Dopo un serrato confronto con Franco, Angela scopre che i problemi di Bianca con la scuola invece di attenuarsi si stanno aggravando. Niko apprende che Beatrice è tornata con Aldo e, per quanto perplesso, si augura che la ragazza stavolta possa trovare davvero la felicità.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 13 gennaio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti.