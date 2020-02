Un posto al sole anticipazioni 14 febbraio 2020: San Valentino in pericolo al Vulcano

Nella puntata di Un posto al sole, in onda venerdì 14 febbraio 2020 su Rai3, il San Valentino del caffè Vulcano rischia di essere messo in pericolo: anticipazioni.

Un posto al sole torna venerdì 14 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni ci portano nei festeggiamenti di San Valentino a rischio per dipendenti e clienti del caffè Vulcano.

Tra varie peripezie ed emergenze, San Valentino al caffè Vulcano sarò messo in pericolo ma Samuel farà il possibile per salvare la situazione.

Furiosa per l'intervista rilasciata da Sebastiano, Marina cercherà Fabrizio.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 14 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45, o sulla piattaforma RaiPlay, dove è possibile seguire in replica o nella sezione On demand anche le puntate precedenti. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 13 febbraio.