Un posto al sole anticipazioni 13 febbraio 2020: Alberto realizza di essere in serio pericolo

Un posto al sole torna giovedì 13 febbraio 2020 su Rai3 alle 20:45 e le anticipazioni sono portatrici di una buona notizia per i cantieri Palladini ma di una brutta presa di coscienza da parte di Alberto.

Mentre ai Cantieri si discute sul futuro candidato al ruolo di amministratore delegato, Marina ha un'idea che potrebbe mettere d'accordo tutti. Dopo la violenta e feroce aggressione subita, Alberto realizzerà di essersi messo in una situazione più grande di lui e apparentemente senza via d'uscita. Al Vulcano si preparano i festeggiamenti per San Valentino, ma un incidente di percorso rischia di compromettere la serata.

L'appuntamento con la nuova puntata di Un posto al sole è per domani, 13 febbraio 2020, come sempre su Rai3 alle 20:45