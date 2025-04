Un Posto al Sole, anticipazioni 11 aprile: Niko capisce di provare dei sentimenti per Manuela

Niko fa i conti con i suoi sentimenti, proprio mentre Manuela e Micaela sono pronte a partire per Torino. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, in onda domani alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Eduardo è tornato a Napoli per convincere Clara a seguirlo. La donna infatti, inizia a sentire il peso della sua scelta e si è presentata a casa di Rosa insieme ai figli.

Nel frattempo, con la partenza di Manuela e Micaela sempre più vicina, il piccolo Jimmy e suo padre Niko sono in preda allo sconforto. Jimmy sta per salutare sia la mamma che la zia, mentre Niko si sentirà particolarmente nervoso senza sapere bene perché.

Anticipazioni 11 aprile: Niko capisce di provare dei sentimenti per Manuela

Samuel

La notizia della partenza delle gemelle è stata un dispiacere per tutti. Mentre però Micaela e Samuel sembrano prenderla con filosofia, Niko accuserà il colpo. Dopo il litigio con Renato, inizierà a farsi delle domande e capirà che i suoi sentimenti per Manuela sono molto più forti di quanto pensasse: cosa fare dunque adesso? E Valeria? Già in passato era quasi andato a convivere con lei, ora che ha capito di non provare del semplice affetto per Manuela, come si comporterà?

Nel frattempo Eduardo vuole riconquistare Clara, ma il compito si sta rivelando molto più difficile del previsto. Sabbiese non ha a disposizione molto tempo per rimanere in città, perciò ha bisogno di risposte immediate.

Intanto Damiano continuerà a vedersela con Gallo: come al solito, il suo superiore continua a dargli problemi anche nei momenti più difficili. Renda dovrà riuscire a tenere i nervi saldi, senza lasciarsi condizionare dall'atteggiamento indisponente di Gallo.