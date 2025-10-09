Un Posto al Sole, anticipazioni 10 ottobre: Mariella non sente ragioni, Rossella capisce un'amara verità

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap per eccellenza della nostra tv: Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì in access prime time.

Nell' episodio di venerdì 10 ottobre, vedremo Mariella e Guido a un punto di non ritorno: mentre infatti lui cercherà di riconquistare la fiducia dell'Altieri, lei apparirà irremovibile. Nel frattempo, anche Rossella rifletterà su una relazione: quella che ha con Riccardo, riguardo al quale arriverà a una conclusione che la lascerà con l'amaro in bocca.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Mariella

Mariella e Guido sembravano vicini ad essere di nuovo una coppia, ma tutto è naufragato quando la vigilessa ha visto Guido di nuovo insieme a Claudia, proprio la donna per cui il loro matrimonio era naufragato. Per Mariella, si è trattato di un durissimo colpo.

Intanto Roberto Ferri ha risolto a modo suo la situazione con i compagni di cella, che lo vessano da tempo.

Anticipazioni 10 ottobre: Mariella non sente ragioni, Rossella capisce un'amara verità

Guido

Guido ha provato a spiegarsi, ma Mariella è irremovibile. Il vigile proverà a spiegarle come sono andate realmente le cose quando lo ha visto con Claudia, di rassicurarla, di riconquistare la sua fiducia, ma ormai l'Altieri è davvero provata: niente sembrerà in grado di farle cambiare idea. La loro relazione, stavolta, potrebbe essere davvero al capolinea.

Nel frattempo Roberto si è fatto giustizia da solo, ragion per cui Marina è molto preoccupata. La Giordano infatti, si trova senza l'appoggio del marito e con Gennaro Gagliotti che, forte dell'appoggio del fratello Vinicio, imperversa ai Cantieri.

Rossella infine, dovrà accettare un'amara verità: lei e Riccardo, non potranno mai essere amici. Nonostante i buoni rapporti che intrattengono, i due non riusciranno mai ad avere un rapporto di vera amicizia: doverlo realizzare, sarà un brutto colpo per la dottoressa.