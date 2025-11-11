Un Posto al Sole, anticipazioni 12 novembre: Damiano fuori dal caso, ma Eduardo riceve una soffiata

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con la soap Un Posto al Sole. Vicina a festeggiare i 30 anni di messa in onda, la serie torna ogni giorno dal lunedì al verdì, fedele appuntamento con i telespettatori.

Nell' episodio di mercoledì 12 novembre ci sarà una svolta nell'indagine sull'aggressione a Peppe Caputo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Negli episodi precedenti

Damiano ha provato ad indagare sull'aggressione a Peppe Caputo senza che Grillo venisse a saperlo. Il poliziotto infatti, voleva dimostrare l'innocenza di Eduardo prima che il suo superiore scoprisse dei loro attriti passati: le conseguenze infatti, potrebbero complicare il processo di Sabbiese. Purtroppo però, Damiano non è riuscito a tenere lontano il capo a lungo...

Anticipazioni 12 novembre: Damiano fuori dal caso, ma Eduardo riceve una soffiata che può cambiare tutto

Alla fine, anche Grillo arriva al caso. Naturalmente, come prima mossa, decide di estromettere Renda dall'indagine, in quanto fin troppo vicino ad Eduardo. Proprio quando Damiano non ha più alcun ruolo nella vicenda però, Sabbiese riceve una soffiata da Stella, una sua conoscente. Un'informazione grazie a cui si potrebbero svelare i reali colpevoli, allontanando ogni sospetto dal fratello di Rosa: il problema è solo uno, e cioè che ora Damiano è fuori, perciò dovrà continuare le sue indagini procedendo per conto proprio.

Nel frattempo, dopo aver parlato con Giulia, Gianluca affronterà i suoi problemi e prenderà una decisione sul suo futuro: il ragazzo lo farà convinto che la sua scelta possa giovare anche a Luca.

Bice infine, vuole ancora recuperare i soldi che Lello le ha rubato, perciò continua a coinvolgere Mariella nei suoi piani per recuperarli.

A proposito dell'Altieri, Mariella e Guido si avvicinano sempre di più: tra infiniti tira e molla, i due ex sembrano ormai destinati ad essere di nuovo una coppia. Riusciranno una volta per tutte a ricomporre le vecchie fratture e, insieme, ricominciare accantonando il passato?