Un Posto al Sole, anticipazioni 12 marzo: Eduardo di nuovo in crisi, se la prende con Giulia

Eduardo di nuovo sull'orlo di cadere in vecchie tentazioni. Nell' episodio di giovedì 12 marzo di Un Posto al Sole Sabbiese sarà un'altra volta preso dallo sconforto, tanto da prendersela con la signora Giulia. Nel frattempo, Roberto e Cristina continuano a non trovare un punto d'incontro.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap più longeva della nostra tv. L'appuntamento è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

La richiesta di Greta mette in difficoltà Roberto e Cristina, già in conflitto tra loro, e provoca un'accesa discussione nonostante il tentativo di mediazione di Marina. Nel frattempo Alberto, tormentato dai sensi di colpa per ciò che è successo con Anna, cerca conforto confidandosi con Luca, ma questo lo fa sentire ancora più a disagio nei confronti di Gianluca. Intanto Diego, Ida e Joseph si trasferiscono a casa di Raffaele, che prova a rassicurare il figlio dicendogli che il rapporto con Ida può ancora essere recuperato; nel convincerli a trasferirsi però, Raffaele ha ignorato i problemi con Ornella.

Anticipazioni 12 marzo: Eduardo di nuovo in crisi, se la prende con Giulia

Roberto Ferri

Eduardo sa che molti abitanti del quartiere lo considerano ancora un criminale, e questo gli causa un momento di profondo sconforto; Sabbiese si sente talmente frustrato che finirà per sfogare il suo malcontento su Giulia al centro ascolto.

Intanto, la convivenza tra padre e figlia non accenna a migliorare: nel rapporto tra Roberto e Cristina infatti, cresce sempre di più l'incomunicabilità. Come già ha fatto nei giorni precedenti, Marina proverà ad avvicinarsi alla ragazza e ad aprire con lei un dialogo: Marina ha capito che Cristina sta soffrendo molto dopo l'incidente, e penserà a un modo per sollevarle l'umore.

Nel frattempo, per Ornella arriva il giorno del test di spagnolo; la Bruni sta per conoscere i suoi nuovi compagni di corso.