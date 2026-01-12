Un Posto al Sole, anticipazioni 13 gennaio: Gennaro la fa franca, tra Raffaele e Ornella ancora in crisi

Nuova puntata domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv. Raffaele rimane a Palazzo Palladini e nell' episodio di martedì 13 gennaio affronterà le conseguenze della sua scelta, che ha creato una vera e propria crepa con Ornella. Gennaro Gagliotti invece, sembrerebbe averla fatta franca, ma non è ancora detta l'ultima parola.

Vediamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella puntata di domani.

Dov'eravamo rimasti

Raffaele

Raffaele ha deciso di non andare in pensione, per la gioia di Renato ma non per quella di Ornella. Il ripensamento di Raffaele infatti, ha mandato in crisi il rapporto della coppia, dato che i due avevano altri progetti ed erano in procinto di partire per un lungo viaggio. A farne le spese, anche Rosa. Intanto, dopo la nuova confessione di Okoro, Gennaro Gagliotti potrebbe finalmente fare i conti con la giustizia: Marina e Roberto pregustano già il momento, certi che stavolta il Gagliotti sia spalle al muro.

Anticipazioni 13 gennaio: Gennaro Gagliotti la fa franca, tra Raffaele e Ornella ancora in crisi

Un posto al sole: Rosa

Contrariamente a quello che speravano Ferri e Marina, ancora una volta, Gennaro Gagliotti riesce a farla franca con una mossa inaspettata. La situazione di Okoro si rivela grave e Gennaro può festeggiare, dato che al momento tutte le accuse a suo carico sono cadute. Gennaro non immagina però che Okoro non era l'unica persona da temere: non ha fatto i conti con sua moglie, che si rivelerà presto una spina nel fianco, nonché la persona che potrebbe farlo crollare.

Nel frattempo Rosa è delusa per la mancata opportunità a Palazzo Palladini, dove il posto di Raffaele sembrava ormai assicurato e e avrebbe assicurato un impiego sicuro. La Picariello però non è l'unica amareggiata: anche Manuel è rimasto male per il lavoro sfumato.

Raffaele invece, turbato dalla distanza che si è creata con Ornella, viene confortato da Diego.