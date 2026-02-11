Un Posto al Sole, anticipazioni 12 febbraio: Eleanor Price racconta la verità a Ciro

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Eleanor Price
NOTIZIA di 11/02/2026

A Un Posto al Sole è tempo per Eleanor Price di svelare la sua vera identità: la ricca americana infatti, nell' episodio di giovedì 12 febbraio, dopo essersi finta una turista, racconterà tutto a Ciro e alla madre Imma. Nel frattempo Eduardo dovrà stare molto attento alle sue mosse, dato chr Stella si è avvicinata pericolosamente a Clara. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Gda 4397
Un posto al sole

Accompagnata da Raffaele, Eleanor incontra Imma e il giovane Ciro. Finalmente Eleanor è faccia a faccia con il fratello che non ha mai conosciuto: per la donna sarà un momento molto emozionante, dopo averlo atteso tanto a lungo.
Nel frattempo Gianluca è sempre più preso da Anna, ma non sa che è la "ragazza della pioggia" di Alberto.
Stella infine, è risentita perché Eduardo si è allontanato dopo il colpo, è venuta a contatto con Clara: per Sabbiese è ora di fare una scelta, altrimenti il delicato equilibrio che ha ricostruito in famiglia rischia di saltare.

Un Posto al Sole, anticipazioni 11 febbraio: Eleanor Price incontra il fratello Ciro Un Posto al Sole, anticipazioni 11 febbraio: Eleanor Price incontra il fratello Ciro

Anticipazioni 12 febbraio: Eleanor Price racconta la verità a Ciro

Damiano Upas
Damiano Un posto al sole

Eleanor è andata al negozio della famiglia di Ciro, in centro a Napoli. Dopo aver parlato un po' con loro fingendosi una turista come tante, Eleanor decide di dire la verità a Imma e Ciro Buonocore, con il sostegno di Raffaele e il disappunto di Colin.
Passiamo ora a Eduardo che si trova in una situazione molto delicata: se vuole salvare la sua famiglia, ora che Stella si è avvicinata a Clara, deve prendere le distanze da Stella. Damiano intanto ha un'intuizione che potrebbe avvicinarlo alla verità. Alberto invece, è turbato dalla scoperta che suo figlio stia frequentando la donna misteriosa che aveva conosciuto qualche settimana prima; Silvia, in colpa per aver dato lavoro a Lorenza anziché a Gianluca, offre una nuova opportunità al giovane Palladini.