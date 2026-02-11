Un Posto al Sole, anticipazioni 12 febbraio: Eleanor Price racconta la verità a Ciro

A Un Posto al Sole è tempo per Eleanor Price di svelare la sua vera identità: la ricca americana infatti, nell' episodio di giovedì 12 febbraio, dopo essersi finta una turista, racconterà tutto a Ciro e alla madre Imma. Nel frattempo Eduardo dovrà stare molto attento alle sue mosse, dato chr Stella si è avvicinata pericolosamente a Clara. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della soap; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole

Accompagnata da Raffaele, Eleanor incontra Imma e il giovane Ciro. Finalmente Eleanor è faccia a faccia con il fratello che non ha mai conosciuto: per la donna sarà un momento molto emozionante, dopo averlo atteso tanto a lungo.

Nel frattempo Gianluca è sempre più preso da Anna, ma non sa che è la "ragazza della pioggia" di Alberto.

Stella infine, è risentita perché Eduardo si è allontanato dopo il colpo, è venuta a contatto con Clara: per Sabbiese è ora di fare una scelta, altrimenti il delicato equilibrio che ha ricostruito in famiglia rischia di saltare.

Anticipazioni 12 febbraio: Eleanor Price racconta la verità a Ciro

Damiano Un posto al sole

Eleanor è andata al negozio della famiglia di Ciro, in centro a Napoli. Dopo aver parlato un po' con loro fingendosi una turista come tante, Eleanor decide di dire la verità a Imma e Ciro Buonocore, con il sostegno di Raffaele e il disappunto di Colin.

Passiamo ora a Eduardo che si trova in una situazione molto delicata: se vuole salvare la sua famiglia, ora che Stella si è avvicinata a Clara, deve prendere le distanze da Stella. Damiano intanto ha un'intuizione che potrebbe avvicinarlo alla verità. Alberto invece, è turbato dalla scoperta che suo figlio stia frequentando la donna misteriosa che aveva conosciuto qualche settimana prima; Silvia, in colpa per aver dato lavoro a Lorenza anziché a Gianluca, offre una nuova opportunità al giovane Palladini.