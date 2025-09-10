Un Posto al Sole, anticipazioni 11 settembre: Damiano mette Viola alle strette

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la sopa più longeva della tv italiana. Nell' episodio di giovedì 11 settembre Damiano darà un ultimatum a Viola, preoccupato da tutto l'impegno che mette nei confronti di Eugenio.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella puntata.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: Rosa

Rosa ha lasciato la Terrazza, con grande dispiacere di Luca e Giulia, ed è tornata nel suo appartamento insieme a Manuel. Pino ne è felice, dato che potrà riavere di nuovo l'intimità con la compagna.

Intanto, Gennaro Gagliotti è riuscito a riavvicinare Vinicio: i due fratelli ora sono più uniti che mai, ma a scapito di Alice e Antonietta che, invece, li sentono sempre più distanti. E se Antonietta e Gennaro erano già una coppia in crisi, è Alice a trovarsi davanti a un reale cambiamento nei suoi confronti.

Anticipazioni 11 settembre: Damiano mette Viola alle strette

Roberto Ferri

Roberto Ferri, sempre più determinato, mette sotto pressione il suo avvocato: vuole ottenere risultati a tutti i costi e non ha alcuna intenzione di arretrare. Perciò spinge affinché il suo legale non lo faccia finire in prigione.

Intanto Alice continua a vivere un periodo di forte tensione: la situazione tra le famiglie, i costanti litigi, la sta portando a credere di stare perdendo Vinicio.

Viola e Damiano

Nel frattempo Damiano è furioso con Viola e non capisce perché sia così renitente riguardo la convivenza. Il poliziotto teme che tutte le attenzioni che sta avendo per Eugenio, finiranno per allontanarli. Allora, stufo di aspettare, Renda deciderà di mettere la Bruni alle strette. Le dirà infatti che vuole lasciare la polizia, iniziando una nuova carriera nella security. Poi aggiunge che cambierà idea, che tornerà sui sui passi, solo se andranno a vivere insieme. Nel frattempo Micaela non smette di spronare Samuel: lo incita infatti a credere di più in se stesso e a mettere in mostra il suo talento come ballerino.