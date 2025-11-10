Un Posto al Sole, anticipazioni 11 novembre: Eduardo e Clara in crisi

Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50. Nell' episodio di martedì 11 novembre Damiano indagherà ancora sull'aggressione a Peppe Caputo, ma stavolta senza più riuscire a tenere lontano Grillo.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà.

Dov'eravamo rimasti

Damiano Un posto al sole

Peppe Caputo è stato aggredito, così Damiano si è buttato subito sul caso: se infatti si fosse interessato anche il suo superiore, magari venendo a conoscenza dei rapporti tesi con Eduardo, il suo amico avrebbe potuto subirne le conseguenze durante il processo. Così Damiano ha cercato di venire subito a capo della verità, per dimostrare il prima possibile l'innocenza di Eduardo.

Nel frattempo Gianluca è stato licenziato dal Vulcano perché il locale aveva bisogno di un taglio ai costi; il figlio dell'avvocato Palladini ha reagito molto male alla notizia ed è scappato.

Anticipazioni 11 novembre: Eduardo e Clara in crisi

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Alla luce degli ultimi eventi e delle continue tensioni, il rapporto fra Eduardo e Clara sembra incrinarsi sempre di più: la coppia ha vissuto momenti difficili, e ora la loro relazione ne sta risentendo più che mai. Nel frattempo Damiano continua a indagare sull'aggressione a Peppe Caputo, ma non può più evitare che Grillo intervenga: anzi, il coinvolgimento del suo capo potrebbe cambiare radicalmente le cose.

Giulia intanto, ha un nuovo confronto con Gianluca. La donna lo mette davanti alla realtà, cercando di fargli capire che è arrivato il momento di affrontare i suoi problemi con l'alcool. Anche Gianluca sa che non può fingere che tutto vada bene, ma proprio quando deciderà di guardare in faccia la realtà, troverà il supporto e la vicinanza della persona che meno si sarebbe aspettato.

Veniamo infine a Bice. Decisa a dare a Lello la lezione che merita, Bice cercherà di coinvolgere Mariella e Sasà in un delirante piano di vendetta.