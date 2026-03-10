Un Posto al Sole, anticipazioni 11 marzo: Alberto si confida con Luca

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai Tre. Le trame della soap partenopea, quest'anno al suo trentesimo compleanno, negli episodi in onda sono incentrate sui rapporti genitore-figlio: quello tra Roberto e Cristina, incapaci di entrare in contatto, e quello tra Alberto e Gianluca, attratti dalla stessa donna.

Nell' episodio di mercoledì 11 marzo Roberto e Cristina si scontreranno di nuovo, mentre Alberto cercherà consiglio da Luca, ma servirà a poco: l'avvocato Palladini infatti, è preso dai sensi di colpa.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata.

Dov'eravamo rimasti

Roberto Ferri

Roberto è sollevato per le dimissioni di Greta dall'ospedale, convinto che ora possa tornare a occuparsi della figlia Cristina, con cui fatica a creare un legame. Tuttavia, una richiesta improvvisa della donna rischia di cambiare di nuovo la situazione. Nel frattempo Alberto cede all'attrazione per Anna e tra i due succede l'inevitabile, cosa che lo farà sprofondare in un forte tormento. Mariella, invece, decide di affrontare Sergio: dopo aver chattato con lui su un'app di incontri, organizza un appuntamento tra "Blonde Partenope" e "Romeo" per smascherarlo e dargli una lezione.

Anticipazioni 11 marzo: Alberto si confida con Luca, Diego e Ida si trasferiscono da Raffaele

Ida

La richiesta di Greta metterà in crisi sia Roberto che Cristina e i due, che continuano a non andare d'accordo: come al solito, Marina tenterà di mediare. I suoi sforzi però serviranno a poco, perché padre e figlia avranno un'accesa discussione.

Intanto Alberto è in preda ai sensi di colpa per quanto accaduto con Anna, così proverà a parlare con Luca per potersi confidare e sfogare. Con un simile peso addosso, l'avvocato si sentirà però ancora più a disagio nei confronti di Gianluca. Intanto, Anna potrebbe nascondere un segreto.

Diego, Ida e Joseph infine, dopo aver ricevuto l'ok da Raffaele, si trasferiranno a casa sua; ancora una volta, Raffaele rassicurerà il figlio assicurandogli che le cose fra lui e Ida si possano ancora recuperare.