Un Posto al Sole, anticipazioni 12 giugno: Samuel si ribella a Micaela, Marina e Antonietta alleate

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 alle 20.50.

Per la prima volta, Micaela si accorgerà di non avere più ascendente su Samuel e i due avranno un duro confronto.

Scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nell'episodio di giovedì 12 giugno.

Negli episodi precedenti

Gennaro Gagliotti

Dopo il trasferimento a Torino, Micaela è tornata a Napoli e riprendersi tutto quello che aveva lasciato. Naturalmente Manuela non ha alcuna intenzione di restituirle il posto in radio, né Samuel vuole cedere il seminterrato.

Micaela ha deciso di giocare sporco e si è letteralmente insediata nell'appartamento: ha iniziato a vivere con Samuel e Gabriela, creando così una situazione assurda.

Nel frattempo Elena ha rinunciato le avances di Gennaro Gagliotti: pur avendo sempre dimostrato di apprezzare il suo corteggiamento, ha poi rifiutato di andare oltre. Furioso, il Gagliotti si sfogato sulla moglie Antonietta: stavolta però, qualcuno lo ha visto.

Anticipazioni 12 giugno: Samuel si ribella a Micaela, Marina e Antonietta alleate

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Samuel non ne può più. La prepotenza di Micaela è andata davvero oltre: stanco di avere a che fare con i suoi giochetti e di dover gestire le sue intemperanze, il cuoco la affronterà senza mezzi termini. Samuel infatti, le dirà che è tempo di cambiare atteggiamento e iniziare a portare rispetto a chi la circonda.

Intanto Marina ha visto qualcosa di sconvolgente: è lei ad aver assistito alla violenza di Gennaro sulla moglie. Perciò Marina, preoccupata che Elena possa subire lo stesso trattamento o peggio, deciderà di intervenire e si ritroverà alleata di Antonietta.

Intanto Mariella è preoccupata per Guido che, dopo essere stato lasciato da Claudia, appare molto scosso. Sasà invece, teme per la sua amica e cerca di trattenere Mariella dal ricadere in vecchie dinamiche. Nel frattempo Michele continuerà a indagare sulla sparizione di Assane e, contando anche sull'aiuto di Damiano, è deciso ad andare fino in fondo.