Un Posto al Sole, anticipazioni 11 giugno: Giulia convince Luca a tornare

Nuovo appuntamento domani con Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 alle 20.50. Nel nuovo episodio troveremo Giulia più combattiva che mai; scopriamo dunque cosa succederà.

Negli episodi precedenti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Grazie a una telefonata di Gianluca Palladini, Giulia ha trovato Luca ed è corsa da lui; l'uomo però, non vuole saperne di tornare a Napoli.

Nel frattempo, ai Cantieri la crisi morde più che mai e, come se non bastasse la situazione economica a destare preoccupazione, Gennaro Gagliotti sta corteggiando Elena con insistenza. Antonietta, la moglie, è andata anche a parlare con Marina per metterla in guardia sulla situazione.

Micaela infine, ha deciso di riprendersi il seminterrato: per farlo, per poter "cacciare" Samuel e Gabriela, si è messa dentro casa loro.

Anticipazioni 11 giugno:

Gennaro Gagliotti

Anche se Luca non vuole tornare a Napoli perché sa che peserebbe su di lei, Giulia non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare; la donna perciò non si arrenderà e, anzi, farà di tutto per convincerlo. Alla fine, riuscirà a fargli cambiare idea.

Nel frattempo Marina, Roberto e Gennaro saranno alle prese con i sindacati: a causa della crisi economica dei Cantieri, dovranno occuparsi della trattativa con i dipendenti. Questo metterà i soci ulteriormente in crisi; come se ciò non bastasse, Gagliotti sarà particolarmente nervoso a causa del rifiuto di Elena.

La figlia di Marina infatti, pur lusingata dalla sua corte, non cederà alle sue avances. L'imprenditore sfogherà la sua rabbia su Antonietta, ma stavolta qualcosa per lui andrà storto. Intanto Micaela, Gabriela e Samuel continuano la loro convivenza, con il Piccirillo più confuso che mai.