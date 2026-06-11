Un Posto al Sole, anticipazioni 12 giugno: Jimmy tormentato dai bulli, Micaela aiuta Serena e Filippo

Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, la soap che racconta le storie degli inquilini di Palazzo Palladini; la serie tiene compagnia agli italiani da ben trent'anni, e ha ospitato anche Whoopi Goldberg per festeggiare l'anniversario.

Nell' episodio di venerdì 12 giugno Alberto seguirà ancora le tracce di Anna, sempre più innamorato della ragazza. Intanto Micaela si ritroverà in un ruolo del tutto inedito.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata, in onda dal lunedì al venerdì su Rai Tre alle 20.50.

Dov'eravamo rimasti

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Jimmy organizza una giornata in piscina con Mina dopo aver ottenuto il via libera da Niko e Manuela, ma non immaginava che si sarebbe imbattuto nei bulli: l'incontro però, rischia di rovinare la giornata ai due ragazzini. Intanto Marina è sempre più gelosa del riavvicinamento tra Roberto e la sua ex, mentre Raffaele, dopo aver parlato con Giulia, decide di affrontare Ornella per fare chiarezza in seguito al litigio e alla crisi che ne è conseguita.

Anticipazioni 12 giugno: Jimmy tormentato dai bulli, Micaela aiuta Serena e Filippo

Un posto al sole: una scena della serie Rai

Da quando Anna se n'è andata, Alberto non riesce a togliersela dalla testa. L'avvocato non ha mai smesso di pensare alla ragazza, e vuole avere sue notizie a tutti i costi: non è però solo, perché c'è un'altra persona che vuole vederla.

Nel frattempo Jimmy si è trovato ad avere a che fare con i bulli in piscina e, di nuovo, non è riuscito a reagire alle loro provocazioni: questo gli causerà altra frustrazione, dopo che aveva deciso di allenarsi e diventare forte per quando li avrebbe reincontrati. A Palazzo Palladini intanto, sarà invece Micaela a sorprendere tutti: la gemella infatti, di solito la persona che crea scompiglio tra amici e chiunque la conosca, si ritroverà in un ruolo a dir poco inedito. Micaela aiuterà la sorella: assumerà il ruolo di paciera tra Filippo e Serena.