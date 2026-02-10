Un Posto al Sole, anticipazioni 11 febbraio: Eleanor Price incontra il fratello Ciro

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre

Finalmente Eleanor Price riuscirà ad incontrare il fratello Ciro, il figlio del padre che non ha mai conosciuto. È quello che accadrà nell' episodio di mercoledì 11 febbraio di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv; nel corso dello stesso episodio inoltre, si stringerà il cerchio intorno ad Eduardo, con Clara che verrà avvicinata da Stella. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Eleanor Price ha svelato a Raffaele il vero motivo per cui si trova a Napoli: la ricca americana, più che acquistare uno yacht ai Cantieri, vuole incontrare il fratello Ciro. Si tratta del figlio che suo padre aveva avuto con una donna di Napoli, Imma, e che lei non ha mai conosciuto. Eleanor aveva chiesto aiuto a Raffaele, che si è recato anche al negozio della famiglia, con la scusa di voler acquistare qualcosa: in questo modo, il portiere di Palazzo Palladini ha potuto vedere il giovane Ciro.
Nel frattempo Eduardo ha portato a termine il furto alla villetta insieme a Stella e Angelo. Ma Stella, nel vederlo tornare freddo nei suoi confronti, si avvicina pericolosamente a Clara.

Anticipazioni 11 febbraio: Eleanor Price incontra il fratello Ciro

Accompagnata da Raffaele, Eleanor incontra Imma e il giovane Ciro: per la donna sarà un momento molto emozionante, dopo averlo atteso tanto a lungo.
Intanto Gianluca è sempre più preso dal fascino di Anna, che ha conosciuto agli incontri per disintossicarsi dall'alcol: il giovane Palladini ne è completamente conquistato, ma non sa che suo padre Alberto riconoscerà Anna come la misteriosa "ragazza della pioggia". Quando capirà di chi è innamorato il figlio, Alberto non ne sarà affatto felice.
L'incursione di Stella nella vita di Clara infine, costringerà Eduardo a prendere una decisione drastica, prima che la verità esploda e che l'equilibrio ritrovato in famiglia, crolli rovinosamente.