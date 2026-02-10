Un Posto al Sole, anticipazioni 11 febbraio: Eleanor Price incontra il fratello Ciro

Finalmente Eleanor Price riuscirà ad incontrare il fratello Ciro, il figlio del padre che non ha mai conosciuto. È quello che accadrà nell' episodio di mercoledì 11 febbraio di Un Posto al Sole, la soap più longeva della nostra tv; nel corso dello stesso episodio inoltre, si stringerà il cerchio intorno ad Eduardo, con Clara che verrà avvicinata da Stella. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata; l'appuntamento è alle 20.50 su Rai Tre.

Dov'eravamo rimasti

Eleanor Price ha svelato a Raffaele il vero motivo per cui si trova a Napoli: la ricca americana, più che acquistare uno yacht ai Cantieri, vuole incontrare il fratello Ciro. Si tratta del figlio che suo padre aveva avuto con una donna di Napoli, Imma, e che lei non ha mai conosciuto. Eleanor aveva chiesto aiuto a Raffaele, che si è recato anche al negozio della famiglia, con la scusa di voler acquistare qualcosa: in questo modo, il portiere di Palazzo Palladini ha potuto vedere il giovane Ciro.

Nel frattempo Eduardo ha portato a termine il furto alla villetta insieme a Stella e Angelo. Ma Stella, nel vederlo tornare freddo nei suoi confronti, si avvicina pericolosamente a Clara.

Anticipazioni 11 febbraio: Eleanor Price incontra il fratello Ciro

Accompagnata da Raffaele, Eleanor incontra Imma e il giovane Ciro: per la donna sarà un momento molto emozionante, dopo averlo atteso tanto a lungo.

Intanto Gianluca è sempre più preso dal fascino di Anna, che ha conosciuto agli incontri per disintossicarsi dall'alcol: il giovane Palladini ne è completamente conquistato, ma non sa che suo padre Alberto riconoscerà Anna come la misteriosa "ragazza della pioggia". Quando capirà di chi è innamorato il figlio, Alberto non ne sarà affatto felice.

L'incursione di Stella nella vita di Clara infine, costringerà Eduardo a prendere una decisione drastica, prima che la verità esploda e che l'equilibrio ritrovato in famiglia, crolli rovinosamente.